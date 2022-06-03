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    員工上班PTT發文「北市府自己查自己」 苗博雅：球員兼裁判

    台北市議員苗博雅（左）認為，北市府員工在上班時在PTT發文，市府算是當事人，現在變成自己調查自己，必須提出更多客觀資料說明，不能僅發片面新聞稿。（資料照）

    台北市議員苗博雅（左）認為，北市府員工在上班時在PTT發文，市府算是當事人，現在變成自己調查自己，必須提出更多客觀資料說明，不能僅發片面新聞稿。（資料照）

    2022/06/03 17:14

    〔記者楊心慧／台北報導〕PTT網友「LovError」被抓包與多個常發表網軍言論的帳號出自同一網路IP，而且位址在台北市政府，市府坦言是財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工個人所為。外界質疑，林姓員工主張發文是自身遭遇，並非造謠，卻提不出佐證；台北市議員苗博雅也認為，此事和北市府有關，由市府調查並非公正客觀，變成球員兼裁判，必須提出客觀資料證明沒養網軍。

    「LovError」在PPT發文說，妻子及3個小孩確診，中重症發燒40度卻領不到藥，批評「顏色對才能拿到藥」。這個帳號與其他攻擊政府、謾罵「塔綠班」、批評「智障議員」等字眼的多個不同帳號，均出自同個IP位址，而且在台北市政府內。

    台北市資訊局昨晚火速公布調查結果，林員坦承使用包括「LovError」和其他兩個小寫g開頭的帳號，內容均為自身遭遇、抒發不滿而非造謠，但上班時間從事非公務行為，願配合調查並接受懲處。

    苗博雅指出，LovError以及其他兩個帳號僅在上班時間發文，反而下班不上PTT，從北市府新聞稿來看，仍有很多沒查清楚，包含該員發文動機、為何上班時間勤奮在網路上發文，以及該員在會展基金會負責的工作。

    苗博雅認為，北市府轄下的會展基金會員工在上班時發文，市府算是當事人，現在變成自己調查自己，必須提出更多客觀資料說明，不能僅發片面新聞稿；至於LovError在網路上稱確診拿不到藥，苗博雅說，若確認為虛構，恐要負起法律責任。

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