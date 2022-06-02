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    疑網軍PTT造謠發文「老婆3孩確診」被起底IP位於北市府

    日前有一名PTT網友發文稱妻子中重症住院，自己和3名孩子都發高燒，卻被台大醫師說是輕症，該文遭PTT創站人杜奕瑾（圖右）抓包疑點，質疑造謠，今北市議員爆出是IP是在北市府。（PTT、資料照，本報合成圖）

    日前有一名PTT網友發文稱妻子中重症住院，自己和3名孩子都發高燒，卻被台大醫師說是輕症，該文遭PTT創站人杜奕瑾（圖右）抓包疑點，質疑造謠，今北市議員爆出是IP是在北市府。（PTT、資料照，本報合成圖）

    2022/06/02 17:17

    〔記者鄭名翔／台北報導〕有網友發現曾質疑PTT創站站長為綠營網軍的帳號「LovError」，與多個常發表網軍言論的帳號都出自同個網路IP，經台北市議員王閔生追查發現，該IP竟是來自台北市政府，且都於上班時段發文，而此IP也曾發過北市府衛生局的徵才貼文等，王閔生怒斥台北市政府內竟養網軍、利用上班時間造謠生事。

    對此，台北市長柯文哲先是低頭皺眉，連連問到「這是哪裡的？」、「這是誰？」、「衛生局徵才關他什麼事？」，北市資訊局長呂新科表示，目前已透過聯外IP及府內電腦IP結構追查發文者。柯文哲指示，一週內調查清楚，呂新科也允諾於下週三前將調查報告交給各議員。

    王閔生今於市政總質詢時指出，PTT帳號「LovError」先是在今年1月發文稱與女友出遊，5月又稱妻子及三個小孩確診發燒卻領不到藥，聲稱「顏色對才能拿到藥」，結果被網友抓包說法漏洞百出，竟還宣稱是「幻想文」，還公開挑戰是「監督網友」。

    王閔生指出，網友發現該帳號與其他許多攻擊政府、謾罵「塔綠班」等字眼的帳號均出自同個IP，進一步追查竟發現此IP位置竟是來自北市府，且都在上班時段發文，而此IP也曾發過北市府衛生局健康管理科的徵才貼文等，怒斥宣稱最討厭網軍、網軍玩過頭會有報應的柯文哲，北市府內竟養網軍、利用上班時間造謠生事。

    王閔生認為，雖尊重言論自由，但多個來自同IP的帳號屢屢造謠生事、造成社會恐慌，被抓包還公然宣稱都是「幻想文」，如今被發現IP位置來自北市府，嚴厲要求柯文哲應嚴格徹查。

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