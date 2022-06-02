抓到了！北市府火速查出PTT發文員工：個人行為非網軍

台北市議員王閔生今天揭發，多個疑似網軍帳號IP位址均來自台北市政府，台北市政府資訊局今晚火速公布調查結果，經查為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工所為。（資料照）

2022/06/02 23:20

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員王閔生今天揭發，多個疑似網軍帳號IP位址均來自台北市政府，市長柯文哲下令1週內完成調查，而資訊局今晚火速公布調查結果，經查為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工所為，林員指稱發文為自身遭遇、抒發不滿而非造謠，但於上班時間從事非公務行為，願受懲處。

台北市府也嚴正澄清，絕無從事「養網軍」之不法情事，林姓員工之發文為其個人行為，立場與北市府無關，發文內容是否為真實事件有待調查釐清，盼外界切勿未審先判，擴大渲染傷害公務機關信譽。

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王閔生在市政總質詢時爆料，PTT帳號「LovError」今年1月發文指稱與女友出遊，5月又宣稱妻子及3個小孩確診，中重症發燒40度卻領不到藥，「顏色對才能拿到藥」，被網友抓包說法漏洞百出，更發現多個謾罵「塔綠班」、「智障議員」等不同帳號都出自同個IP，而且位址就在台北市府內，質疑柯市府竟有網軍。

台北市資訊局今晚火速公布調查結果，經技術人員調閱紀錄、比對來源後，確認為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工所為，而林員也坦承使用包括「LovError」等多個PTT帳號發文，內容均為自身遭遇、抒發不滿而非造謠，但上班時間從事非公務行為，願配合調查並接受懲處。市府說，相關文章是否不當及相關懲處，還待獎懲委員會討論處理。

至於另個爭議帳號，則為衛生局健康管理科同仁所有，係於PTT發布徵才資訊，屬於公務使用，並無違反北市府規定；另外，有個同仁於上班時間上網修改出版文章，因網路架構致使用同1組IP，但3人並無相關。

PTT創站人杜奕瑾（圖右）抓包「老婆3孩確診」發文疑點，網友也揪出多個疑似網軍帳號IP位址都在北市府。台北市資訊局今晚火速公布調查結果，指稱是台北市會展基金會林姓員工個人所為，與市府無關。（PTT、資料照，本報合成圖）

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