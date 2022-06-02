為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    抓到了！北市府火速查出PTT發文員工：個人行為非網軍

    台北市議員王閔生今天揭發，多個疑似網軍帳號IP位址均來自台北市政府，台北市政府資訊局今晚火速公布調查結果，經查為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工所為。（資料照）

    台北市議員王閔生今天揭發，多個疑似網軍帳號IP位址均來自台北市政府，台北市政府資訊局今晚火速公布調查結果，經查為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工所為。（資料照）

    2022/06/02 23:20

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議員王閔生今天揭發，多個疑似網軍帳號IP位址均來自台北市政府，市長柯文哲下令1週內完成調查，而資訊局今晚火速公布調查結果，經查為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工所為，林員指稱發文為自身遭遇、抒發不滿而非造謠，但於上班時間從事非公務行為，願受懲處。

    台北市府也嚴正澄清，絕無從事「養網軍」之不法情事，林姓員工之發文為其個人行為，立場與北市府無關，發文內容是否為真實事件有待調查釐清，盼外界切勿未審先判，擴大渲染傷害公務機關信譽。

    王閔生在市政總質詢時爆料，PTT帳號「LovError」今年1月發文指稱與女友出遊，5月又宣稱妻子及3個小孩確診，中重症發燒40度卻領不到藥，「顏色對才能拿到藥」，被網友抓包說法漏洞百出，更發現多個謾罵「塔綠班」、「智障議員」等不同帳號都出自同個IP，而且位址就在台北市府內，質疑柯市府竟有網軍。

    台北市資訊局今晚火速公布調查結果，經技術人員調閱紀錄、比對來源後，確認為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工所為，而林員也坦承使用包括「LovError」等多個PTT帳號發文，內容均為自身遭遇、抒發不滿而非造謠，但上班時間從事非公務行為，願配合調查並接受懲處。市府說，相關文章是否不當及相關懲處，還待獎懲委員會討論處理。

    至於另個爭議帳號，則為衛生局健康管理科同仁所有，係於PTT發布徵才資訊，屬於公務使用，並無違反北市府規定；另外，有個同仁於上班時間上網修改出版文章，因網路架構致使用同1組IP，但3人並無相關。

    PTT創站人杜奕瑾（圖右）抓包「老婆3孩確診」發文疑點，網友也揪出多個疑似網軍帳號IP位址都在北市府。台北市資訊局今晚火速公布調查結果，指稱是台北市會展基金會林姓員工個人所為，與市府無關。（PTT、資料照，本報合成圖）

    PTT創站人杜奕瑾（圖右）抓包「老婆3孩確診」發文疑點，網友也揪出多個疑似網軍帳號IP位址都在北市府。台北市資訊局今晚火速公布調查結果，指稱是台北市會展基金會林姓員工個人所為，與市府無關。（PTT、資料照，本報合成圖）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台北市府是網軍窩？四叉貓爆「同IP」還有「柯文哲隨行攝影」
    2022/06/02 20:17

    台北市府是網軍窩？四叉貓爆「同IP」還有「柯文哲隨行攝影」
    雙城論壇辦不辦？柯文哲：飛機飛來飛去 總有一天會按下去
    2022/06/02 17:45

    雙城論壇辦不辦？柯文哲：飛機飛來飛去 總有一天會按下去

    林口商辦市場崛起 文化三路身價看漲
    疑網軍PTT造謠發文「老婆3孩確診」被起底IP位於北市府
    2022/06/02 17:17

    疑網軍PTT造謠發文「老婆3孩確診」被起底IP位於北市府
    被問陳智菡指總統隱匿疫情 柯文哲：我落魄到變發言人的發言人？
    2022/06/01 15:54

    被問陳智菡指總統隱匿疫情 柯文哲：我落魄到變發言人的發言人？

    奇美家電勇奪金 打造幸福居家空間
    網軍造謠？ 他PTT發文「老婆3孩確診」 被「創世神」抓包認了
    2022/05/30 20:35

    網軍造謠？ 他PTT發文「老婆3孩確診」 被「創世神」抓包認了
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播