北市府查出PTT發文員工 杜奕瑾再提2疑點

台北市政府查出財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工在公務時間於PTT發文，但揭露此事的PTT「創世神」杜奕瑾持續提出疑點。（圖擷自臉書）

2022/06/03 01:34

〔即時新聞／綜合報導〕PTT網友「LovError」被PTT「創世神」杜奕瑾抓包發文造謠，網友也發現，該帳號與多個常常發表網軍言論的帳號都出自同一網路IP，且就位於台北市政府，台北市政府昨天追查後確認是財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工所為，同時表示是員工個人行為，澄清市府並未從事「養網軍」之不法情事。而最早揭發此事的杜奕瑾，也在今天再度貼文，意有所指的說明市府的回應狀況。

杜奕瑾在臉書貼文中附上市府的說法：「調查人員直接聯繫PO文當事人，渠坦承LXXXXXXr、gXXXXX0、gXXXXX0均為他的帳號，但發文為自身遭遇，抒發不滿而非造謠，於上班時間從事非公務行為，願受懲處。」

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杜奕瑾隨後又附上兩點說明：

1. 市府員工、一人分飾三角。

三個帳號上三種不一樣的班表。

2. 發文為自身遭遇非造謠。

公開說過他的工作就是上批踢踢「監督你們」。年初有女友、年中三個孩子。承認自己發幻想文、後又有兩個孩子保中信防疫險。

杜奕瑾所提的兩點，是之前網友質疑市府有網軍時所提出疑點，但在市府這次的公告中，並未多做解釋說明。

網友則在貼文的回覆中持續質疑這名員工的角色，是否就是躲在市府裡的網軍，也等著看台北市政府接下來要如何處理，「養網軍」事件並未在市府發布調查結果之後就此平息，反而有持續延燒的態勢。

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