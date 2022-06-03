為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    六四天安門事件33週年 吳釗燮：中國專制政權變本加厲

    外交部長吳釗燮2日應邀於加拿大渥太華大學「人權研究暨教育中心」40週年研討會發表開幕致詞。（外交部提供）

    外交部長吳釗燮2日應邀於加拿大渥太華大學「人權研究暨教育中心」40週年研討會發表開幕致詞。（外交部提供）

    2022/06/03 13:29

    〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今（3）日表示，外交部長吳釗燮2日應加拿大渥太華大學「人權研究暨教育中心」（Human Rights Research and Education Centre）邀請，在該中心40週年研討會發表開幕致詞。六四天安門事件即將屆滿33週年，吳釗燮直指，當年以血腥鎮壓的專制政權，如今變本加厲。而面對中國威脅，台灣始終守護自由與繁榮，與理念相近國家堅定合作，捍衛自由民主共享價值。

    渥太華大學「人權研究暨教育中心」為加拿大人權領域歷史最悠久的研究機構，本次研討會主題為「中國的挑戰：保障21世紀之全球民主制度及人權」（The Challenge of China: Protecting Human Rights and Democracy in the Global Institutions of the 21st Century），並安排於六四天安門事件周年前夕舉行，邀集全球各界人士共同討論中國對人權所構成的挑戰。

    吳釗燮致詞時提到，中共政權以強大的經濟及科技力量，操弄滲透、脅迫及認知作戰等惡意手法，企圖破壞民主國家的言論自由與市場經濟制度，對全球自由、民主、人權等普世價值構成嚴峻威脅，挑戰以規則為基礎的國際秩序。而在面對中國威脅下，台灣始終守護自由與繁榮，與理念相近國家堅定合作，以維持印太區域的和平穩定，捍衛自由民主共享價值。  

    吳釗燮指出，六四天安門事件即將屆滿33週年，當年以血腥鎮壓的專制政權，如今變本加厲。俄烏戰事益發凸顯威權與民主陣營的鮮明對立，中國與俄羅斯不僅沆瀣一氣，更在日本海舉行聯合軍演，威脅區域安全。台灣對遭強權侵逼的烏克蘭感同身受，因此從俄烏戰事爆發之初，我國政府與人民即以具體行動積極為烏克蘭人民提供人道援助。 

    此外，吳釗燮也強調，台灣是加拿大等理念相近國家對抗威權主義擴張的忠實夥伴，並擁有半導體及高科技產業等強項，也是全球建立經濟韌性不可或缺的經貿夥伴。我國同時也呼籲加拿大支持台灣加入「跨太平洋全面進步夥伴協定」（CPTPP）。  

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    六四33週年 陸委會批北京未反思錯誤
    2022/06/03 09:39

    六四33週年 陸委會批北京未反思錯誤
    自由開講》內地化的香港 六四國殤被抹滅
    2022/06/02 16:18

    自由開講》內地化的香港 六四國殤被抹滅

    東區優雅指標 · 防疫健康升級　2-3房雙公園新精品
    自由說新聞》砰！六四前夕傳槍聲 重慶警槍殺百姓犯眾怒
    2022/06/01 11:26

    自由說新聞》砰！六四前夕傳槍聲 重慶警槍殺百姓犯眾怒
    以媒登吳釗燮專訪 中國施壓下架遭拒
    2022/06/01 05:30

    以媒登吳釗燮專訪 中國施壓下架遭拒

    奇美家電勇奪金 打造幸福居家空間
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播