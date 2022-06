六四天安門事件33週年 吳釗燮：中國專制政權變本加厲

外交部長吳釗燮2日應邀於加拿大渥太華大學「人權研究暨教育中心」40週年研討會發表開幕致詞。(外交部提供)

〔記者楊丞彧/台北報導〕外交部今(3)日表示,外交部長吳釗燮2日應加拿大渥太華大學「人權研究暨教育中心」(Human Rights Research and Education Centre)邀請,在該中心40週年研討會發表開幕致詞。六四天安門事件即將屆滿33週年,吳釗燮直指,當年以血腥鎮壓的專制政權,如今變本加厲。而面對中國威脅,台灣始終守護自由與繁榮,與理念相近國家堅定合作,捍衛自由民主共享價值。

渥太華大學「人權研究暨教育中心」為加拿大人權領域歷史最悠久的研究機構,本次研討會主題為「中國的挑戰:保障21世紀之全球民主制度及人權」(The Challenge of China: Protecting Human Rights and Democracy in the Global Institutions of the 21st Century),並安排於六四天安門事件周年前夕舉行,邀集全球各界人士共同討論中國對人權所構成的挑戰。

吳釗燮致詞時提到,中共政權以強大的經濟及科技力量,操弄滲透、脅迫及認知作戰等惡意手法,企圖破壞民主國家的言論自由與市場經濟制度,對全球自由、民主、人權等普世價值構成嚴峻威脅,挑戰以規則為基礎的國際秩序。而在面對中國威脅下,台灣始終守護自由與繁榮,與理念相近國家堅定合作,以維持印太區域的和平穩定,捍衛自由民主共享價值。

吳釗燮指出,六四天安門事件即將屆滿33週年,當年以血腥鎮壓的專制政權,如今變本加厲。俄烏戰事益發凸顯威權與民主陣營的鮮明對立,中國與俄羅斯不僅沆瀣一氣,更在日本海舉行聯合軍演,威脅區域安全。台灣對遭強權侵逼的烏克蘭感同身受,因此從俄烏戰事爆發之初,我國政府與人民即以具體行動積極為烏克蘭人民提供人道援助。

此外,吳釗燮也強調,台灣是加拿大等理念相近國家對抗威權主義擴張的忠實夥伴,並擁有半導體及高科技產業等強項,也是全球建立經濟韌性不可或缺的經貿夥伴。我國同時也呼籲加拿大支持台灣加入「跨太平洋全面進步夥伴協定」(CPTPP)。

