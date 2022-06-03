落實九合一選舉聯合競選模式 國民黨完成佈建22縣市窗口

距離今年九合一選舉投票日，只剩下不到半年時間，國民黨組織系統將逐步轉換成選舉機器。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

2022/06/03 11:27

〔記者施曉光／台北報導〕距離今年九合一選舉投票日，只剩下不到半年時間，國民黨組織系統將逐步轉換成選舉機器，除持續辦理在各地方扮演動員與宣傳最前線的基層小組長精實訓練講習，中央黨部與各縣市長參選人都已經完成聯繫窗口的佈建並待命，隨時可以轉入選戰模式。

黨內人士指出，負責規劃全國選舉文宣的文傳會，日前已經召開「文宣主軸會議」，討論今年九合一選舉整體藍軍的選戰主軸方向，其中的關鍵字就是「together」（共同），將要求各級地方公職參選人落實聯合競選精神。

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此外，國民黨今年全代會召開的主要目的就是選舉造勢，有關部門規劃於9月3日在桃園市召開全代會，全力拉抬黨主席朱立倫所欽點的桃園市長參選人張善政，展現收復朱立倫故鄉執政地盤的意味相當濃厚，屆時除全體黨代表、黨公職人員以及22位直轄市、縣市長參選人，還將邀請前總統馬英九、前主席連戰、吳伯雄等歷任黨魁一起參與造勢。

為貫徹落實全國一盤棋以及縣市長、議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代以及村里長的聯合競選模式，國民黨中央最近與各縣市的對話溝通管道窗口都已佈建完成，14個藍營執政縣市與已經提名的縣市，負責窗口分別為縣市長參選人競選團隊或縣市政府幕僚人員，至於尚未提名且非執政縣市，例如嘉義縣，則由地方黨部暫時擔任窗口，待縣市長提名（徵召）人選確定後再移轉給競選團隊。

據黨內人士指出，在正式轉入選戰階段前，現階段將以防疫議題進行實戰操演，近期外界很快就能看到國民黨在各縣市的聯合防疫文宣，這位人士並強調，雖然目前各縣市的串連以防疫議題為主，但其實與選舉文宣只有一線之隔，背後目的就在凸顯綠色執政不力，才會造成疫情崩潰，並藉此強調藍、綠執政孰優孰劣。

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