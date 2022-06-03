陳菊率隊巡察長程預警雷達站 監委大讚「護國雷達站」

監察院長陳菊率監委巡察樂山雷達站。近日台灣遭遇高溫侵襲，但樂山雷達站位處高山，氣溫偏低，監委們都還要穿上防寒夾克。（監察院提供）

2022/06/03 11:09

〔記者吳書緯／台北報導〕監察院長陳菊率同監委於5月31日和6月1日巡察空軍新竹基地，以及位處高山、具有長程偵蒐預警能力的樂山雷達站；監察院外交及國防委員會召委賴鼎銘指出，如果將台積電稱作「護國神山」，則長程預警雷達可比擬為「護國雷達站」，地處偏遠，官兵卻甘之如飴，也對長期守護國家安全的預警雷達站官兵表達嘉勉與肯定。

樂山雷達站位於新竹縣五峰鄉、苗栗縣泰安鄉交界處，立法院在2003年通過這項對美軍購預算，並在2013年2月正式成軍。其使用的鋪路爪雷達為美國雷神公司所製造，台、美軍方也簽訂共同維護合約，在必要時，我國也可分享或交換情資給美國。國軍鮮少向外提及樂山雷達站的確切偵蒐範圍，但鋪路爪雷達本具備數千公里的偵測距離，加上位處高山，因此中國沿海至內陸的軍事活動、飛彈射擊，我方應能掌握。

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陳菊偕監委巡察空軍新竹基地的行程，近日已由國軍媒體「軍聞社」以及監察院內部刊物揭露；監察院昨則是以新聞稿公布此行，除了於5月31日前往駐紮在新竹基地的空軍第二戰術戰鬥機聯隊外，也在6月1日巡察「空軍長程預警雷達陣地」，該陣地即為國人所熟知的樂山雷達站。

國防部由副部長柏鴻輝、空軍副司令孫連勝中將陪同巡察，監委在新竹基地視導聯隊後勤維修，警戒機待命及起飛實況，幻象戰機飛彈及火砲陳展；隨後的座談會中，監委分別詢及空軍飛官編現比及幻象戰機升級問題、中共軍機擾台我方防空應處作為、共軍地空飛彈對我之威脅、雲母及魔法飛彈延壽與幻象戰機壽期如何搭配、幻象戰機妥善率、零組件供應及空軍維修能量等系列問題。

在巡察空軍長程預警雷達陣地的過程，陳菊一行人除聽取陣地任務簡報外，同時現地視導預警雷達的戰備現況、陣地安全防護、電力供應以及官兵日常生活設施等。

在隨後的座談會中，監委詢及增建長程預警雷達之議題、國外設置移動式預警雷達及建構陣地欺敵設施、預警雷達涵蓋面廣應制定偵查策略、預警雷達軍購案後續工合執行、中共彈道飛彈對台灣之威脅。

由於5月31日發生AT-3教練機意外事件，監委蘇麗瓊也特別詢問，如何對外說明及撫慰家屬；監委田秋堇詢及俄烏戰爭烏克蘭求助馬斯克星鏈對台灣之啟示。賴鼎銘詢問預警雷達除偵查彈道飛彈外，更問及其他飛行器及船艦之偵蒐功能為何，有無其他限制因素。

最後，賴鼎銘總結表示，中共軍機頻繁擾台，監察院外交及國防委員會近期曾巡察勇鷹高教機、漢翔公司及空軍教準部等單位，監院對空軍捍衛領空的努力表達敬佩與讚許，另如將台積電稱作我們的「護國神山」，則長程預警雷達可比擬為我們的「護國雷達站」，陣地處偏遠，官兵卻甘之如飴，對長期守護國家安全的預警雷達站官兵表達嘉勉與肯定。

監察院長陳菊率監委巡察空軍新竹基地。（監察院提供）

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