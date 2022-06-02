天天call王必勝？ 陳其邁：我還打給陳時中、莊人祥…

高雄市長陳其邁有公衛專家背景，對於防疫問題也天天與中央連線溝通。（記者許麗娟攝）

2022/06/02 19:41

〔記者許麗娟／高雄報導〕國內防疫同島一命，雙北市長經常公開質疑中央防疫政策，衛福部醫福會執行長王必勝昨天（1日）上網路節目受訪時透露，高雄市長陳其邁每天固定打電話給他討論疫情，陳其邁今天回應，為把防疫工作做好，他不只有打給王必勝，從部長陳時中打到莊人祥、打到健保署，甚至與中南部縣市長也常連線。

陳其邁指出，過去看了很多防疫經驗，在SARS流行時就是因為中央、地方協調不好，造成當時北部地區防疫上非常大的痛點，所以，防疫是各縣市政府和中央要通力合作，一個是區域的聯防、一個是整個團隊的合作，這樣才能把防疫工作做好。

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陳其邁說，其實他不只有打給王必勝，從陳時中打到莊人祥、打到王必勝、打到健保署，要合作或有一些節點要做協調的部分，都必須要把這些協調的工作做好，同樣的南部地區也一樣，包括台中、台南、高雄、嘉義等其實都常常在通電話，跟醫院也是，所以，防疫大家都是同一個隊伍，彼此互相補位，這樣才能夠做好。

陳其邁也意有所指地說，「我是不太喜歡明明可以自己講的，其實溝通就可以……」，但又突然收口說，「講太多也不好」，反正就是大家協調能做好，對防疫才會有幫助。

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