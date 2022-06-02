林佳龍、陳時中誰選北市威脅大？蔣萬安：民進黨內部事不評論

蔣萬安連續多天勤跑台北市基層參加端午活動。（蔣萬安提供）

2022/06/02 11:32

〔記者蔡思培／台北報導〕2022台北市長選戰將在年底登場，國民黨已提名立委蔣萬安參選，但民進黨人馬未定，除衛福部長陳時中呼聲高，近來雲林社團也力挺前交通部長林佳龍參選。蔣萬安今天表示，民進黨內部的事就不做評論，疫情當下最重要的是了解在地民眾的心聲與想法。

蔣萬安昨天、今天接連前往士林區、萬華區福音里參加端午節活動，被認為挑艱困選區跑行程，但蔣表示，每一區都是努力耕耘的重點地區，要爭取最多市民對他的支持與信任、沒有藍區、綠區之分。

請繼續往下閱讀...

由於林佳龍也被雲林同鄉會提議選台北市長，可能成為蔣萬安對手，蔣也被問起，民進黨提名陳時中或林佳龍，哪一人的威脅比較大。但蔣萬安強調，疫情下要關心的是台北市民需要什麼、想要什麼，期間不斷籌措社會上的愛心、提供防疫物資、愛心餐點給醫護，民進黨內部的事就不做評論。

媒體追問，林佳龍主打出生地在台北市萬華，蔣萬安剛好今天也來到萬華，是否希望多深耕。蔣萬安表示，今天是希望用實際行動給萬華好朋友最大支持，從去年開始，北市多位議員也給予萬華鄉親眾多協助，而他在萬華除有免費法律服務、還有心理諮詢服務，就是因為萬華去年受疫情衝擊最大，要給萬華最大支持。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法