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    雙城論壇續辦前提挨批呼應民進黨 蔣萬安：對台武力威脅應停止

    蔣萬安今天上午接連前往士林公民會館、士林區舊佳里里辦公處，發放端午粽子給里民。（蔣萬安提供）

    蔣萬安今天上午接連前往士林公民會館、士林區舊佳里里辦公處，發放端午粽子給里民。（蔣萬安提供）

    2022/06/01 11:29

    〔記者蔡思培／台北報導〕獲國民黨提名參選下屆台北市長的立委蔣萬安，日前拋出在「中共不再擾台、對台灣釋出善意、雙方地位對等」3前提下舉辦台北上海雙城論壇，卻被新黨質疑呼應民進黨。蔣今天強調，任何對台灣安全、區域和平造成武力威脅的舉動都應停止，民眾期待兩岸和平相處。

    蔣萬安今天上午接連前往士林公民會館、士林區舊佳里里辦公處出席兩場端午活動發粽子、與民眾互動。蔣萬安說，士林北投區他一直常來，也常拜訪里長，在地也有眾多優秀議員在服務，對他而言沒有艱困選區，每個選區都很重要，他也珍惜把握每一個與市民互動的機會。

    蔣萬安也接受媒體聯訪，有媒體指出，促進轉型正義委員會先前提出中正紀念堂（自由廣場）轉型方案，被蔣萬安批評政府吃飽太閒，近來228關懷紀念會反批蔣是騙選票、是假掰政治人物。對此蔣強調，中正紀念堂是台北市民共同的記憶，也是歷史的一部分，絕不允許任何個人、政黨、少數官員就片面改變，他主張在現有基礎上大家集思廣益加入其他元素，但現有基礎不容許改變。

    蔣萬安近來提出續辦雙城論壇，但前提是共機不再擾台，不過新黨昨天卻發聲明表示若蔣不更改就不支持、更質疑蔣呼應民進黨走。蔣萬安表示，無論是對岸或其他國家，對台灣安全、區域和平造成武力威脅的舉動都應停止，民眾期待兩岸在互信基礎上和平相處、務實交流。

    近來蔣萬安也在YouTube頻道上傳有兩支政績相關影片，蔣萬安表示，他已在過去6年持續問政、監督政府、為民眾發生，得到大家肯定，已連續7會期獲公民監督國會聯盟評鑑最優秀立委，在地方上也感受到民眾正面反應。他過去提出地方免費法律諮詢、心理諮詢服務、發起愛心待用餐，都希望讓民眾感受服務熱忱。

    國民黨台北市長候選人、立委蔣萬安（中）今出席士林區仁勇里端午節活動，會前受訪。（記者塗建榮攝）

    國民黨台北市長候選人、立委蔣萬安（中）今出席士林區仁勇里端午節活動，會前受訪。（記者塗建榮攝）

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