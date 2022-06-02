質疑兒童疫苗接種慢 國民黨智庫痛批指揮中心

國民黨智庫今召開記者會，智庫永續發展組召集人陳宜民痛罵官員。（資料照）

2022/06/02 11:09

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日上午召開記者會，智庫永續發展組召集人陳宜民痛罵「我們的官員都不念書」，不知道借鏡國外他山之石，說要與病毒共存，卻沒有準備好，美國去年就已經幫700多萬名5至11歲兒童接種BNT兒童劑型疫苗，台灣現在才要施打，台灣疫情指揮中心的諸公們與疫苗接種委員會的委員們「不覺得丟臉嗎？」

國民黨智庫召開「粉飾太平，政府沒把人命當回事」記者會，陳宜民指出，蔡英文總統4月決定放棄清零政策前，美國CDC在3月15日的報告就已經顯示，小於4歲的小小孩若感染Delta病毒株，每10萬人的住院率為2.9人，若為Omicron病毒株，每10萬人的住院率高達14.5人，「我們的官員都不念書」，不曉得要借鏡國外他山之石，說要與病毒共存，但準備好了沒？由於兒童疫苗沒打，才死了這麼多的小朋友，某位藝人只是表達不捨，卻要被出征，情何以堪！

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他並指出，台灣10歲以下兒童，每萬人有近4個人死亡，反觀日本死亡率只有台灣的10分之1，新加坡更是零死亡為率，為何人家做得到，台灣做不到？原因很可能就是政府沒有準備好疫苗。

陳宜民表示，美國去年就已為714萬多名5至11歲兒童接種BNT兒童劑型疫苗，台灣疫情指揮中心諸公及疫苗接種委員會的委員們，不覺得丟臉嗎！「大人疫苗你會弄，小孩疫苗你不會弄嗎？」

中華民國防疫學會理事長王任賢指出，有關兒童疫苗我國真的是打得比較晚，原因就是過去認為台灣疫情沒有那麼嚴重，沒有準備，但在出現腦炎問題後，應該要以最緊急的方式做，但政府連這方面都沒做好，這是最令人爭議的地方。

王任賢並表示，普打疫苗最好的方式就是按照戶籍施打，每一個人都能打得到，小孩子則應該從學校打，用快打站的方式做，這是不對的。

王任賢說，各縣市都在做學校疫苗接種時，中央突然來個命令，要用快打站，這根本就是中央與地方爭權，中央怕沒有角色做疫苗接種，尤其是兒童疫苗的部分，這就是與地方搶權力的意思，才會造成很多鄉鎮地方沒有接種疫苗，甚至還被抽走，他強調，在學校接種疫苗很方便，每年流感疫苗也都是普打，現在卻無端被破壞掉，非常糟糕。

此外，王任賢認為，疫情往中南部走是肯定的趨勢，因此中南部要維護好醫療量能，落實居家隔離，把醫療量能騰空出來，這點中南部有做到，而且做得要比台北更好，他並指出，台北很多醫療院所有私心，只想收輕症，因此佔滿醫療量能，這是自爆發SARS以來就有的概念，如今一些醫療院所還有這種劣根性，才會造成醫療量能經常被佔滿。

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