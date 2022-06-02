台美貿易倡議啟動 沈榮欽：實為「台美版」印太經濟架構！

行政院政務委員鄧振中說明，台美已決定啟動「台美21世紀貿易倡議」。（行政院提供）

2022/06/02 00:14

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〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員鄧振中今晚與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）舉行視訊會議，就台美經貿合作進行對話，雙方達成共識決定啟動「台美21世紀貿易倡議」，將啟動台美貿易談判，台美經貿往來獲得重大突破。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，該倡議是美國未納入台灣進「印太經濟架構」（IPEF）的補償措施。

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「台美21世紀貿易倡議」首次會議將在本月底於美國華府舉行，政院政委鄧振中在與美國副貿易代表畢昂奇會議過後，透露台美雙方將就11項子題展開談判，分別為「貿易便捷化」、「法規訂定原則」、「農業」、「反貪污」、「協助中小企業貿易」、「掌握數位貿易所帶來的利益」、「推廣以勞工為中心的貿易」、「支持環境及氣候行動」、「標準化」、「國營事業」及「非市場政策及做法」。

對此，沈榮欽週三晚間在臉書發文表示，此為美國未將台灣納入印太經濟架構的補償措施，「美國和台灣打算利用美台21世紀貿易倡議及其與利益攸關方的持續接觸來推進和深化重要的美台經貿關係，促進我們的共同價值觀，並解決我們的問題。共同挑戰和機遇。」

沈榮欽還說：「這個不應該叫做「美台21世紀貿易倡議」，而應該正名為『美台印太經濟架構』（UTIPEF），不同的是其他會員國選擇要參與的項目，而台灣則是全包了。」

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