接見參議員達克沃絲 蘇貞昌：盼美在後備動員、國民兵防衛助台

行政院長蘇貞昌接見來訪的美國聯邦參議員達克沃絲訪問團表示，期待美國在相關後備動員、國民兵防衛等，能給台灣更多協助。（翻攝自共訊轉播畫面）

2022/05/31 18:00

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天下午接見來訪的美國聯邦參議員達克沃絲訪問團，蘇貞昌說，台灣一直加強自我防衛的努力和決心，已成立全動署，加強民間的各種動員力量，感謝達克沃絲參議員協助台灣在這方面的努力，也更期待美國在相關後備動員、國民兵防衛等，能給台灣更多協助，加強抵抗侵略的力道；同時，在經濟方面，彼此互利互惠也非常重要。

蘇貞昌指出，當全世界看到俄羅斯入侵烏克蘭時，證實極權專制國家，侵略鄰國、併吞領土、殘害人民，是不用理由的，全世界自由民主價值相同的國家，一同譴責俄羅斯、幫忙烏克蘭抵抗侵略。

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蘇貞昌說，這也讓台灣人民感受到，面對極權專制的中國，一直聲稱不排除武力對付台灣，更感覺到要和全世界自由民主國家一起奮鬥與努力的必要。

蘇貞昌表示，去年也是大約這時，達克沃絲和參議員蘇利文、昆斯等人搭乘軍機到台灣，並表示美國要贈送疫苗給台灣，當時台灣疫情嚴峻，美國熱情幫忙，台灣人民深記在心，並表示感謝和歡迎。

蘇貞昌說，達克沃絲一直是台灣的好朋友，過去30年也在軍隊、戰場、國家、政府和國會中，展現人生的奮鬥和為民主自由捍衛的精神，不僅深植美國人民心中，也讓台灣人民深感佩服，這也是在自由民主和極權專制的對抗中最需要的勇氣，他特別感到敬佩。

蘇貞昌指出，在台灣人民和政府共同努力下，不但成功防疫，也創下最好的經濟成長成績，而台美互為重要貿易夥伴，如何在經濟方面互利互惠很重要，深知達克沃絲也在這方面做很多努力，先前也連署請美國總統拜登支持台灣參加印太經濟架構（IPEF）；台灣在經貿有很大實力，尤其在半導體等相關產業有很好的經驗，並對世界做出貢獻，希望能透過今日交談，讓台美之間的經貿能夠互惠互助。

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