蔡英文盼深化台美經貿 美參議員達克沃絲：與台灣站在一起

蔡英文總統今日上午接見美國聯邦參議員達克沃絲訪團。（圖擷取自直播畫面）

2022/05/31 12:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國聯邦參議員達克沃絲昨晚率團抵達台灣，展開至6月1日訪問行程，蔡英文總統今日上午接見訪團時說，對美國創立的印太經濟架構，台灣會持續表達參與意願，期待短期內台美將以嶄新作為，一起規劃具體途徑共同深化台美經貿關係。達克沃絲強調，她這次來再次來台，也為重申美國不會讓台灣孤軍奮戰，會與台灣站在一起。

蔡英文表示，去年六月台灣疫情升溫，達克沃絲等三位參議員特別搭乘專機，宣布美國將提供疫苗的好消息，當時她說美國不會讓台灣孤軍奮戰，這也讓台灣人民相當感動。總統指出，台灣與美國彼此是印太區域的重要經濟與安全夥伴，共同對抗疫情也捍衛民主自由，俄羅斯入侵烏克蘭後，台美實施經濟制裁，也提供烏克蘭的協助。

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總統說，上週美國拜登總統與日本岸田首相會談後的聯合聲明，重申台海和平穩定重要性。美國國務卿布林肯也說這對全球和平穩定繁榮至關重要。她要謝謝美國政府與國會對台海和平穩定的重視，也謝謝達克沃絲參議員長期的關注，包括去年七月提出台灣夥伴法案，美國也已積極研議在國民兵方面與台灣合作交流，最近則提出法案支持美國印太部署應優先因應台灣安全處境。

蔡英文說，期待台美在區域合作更深化與緊密，面對後疫情時代挑戰，台美也針對各種實質經貿議題進行盤點，對於美國所創立印太經濟架構，台灣會持續向美國政府表達參與意願，期待短期內台美將以嶄新作為，一起規劃具體途徑，共同深化台美經貿關係。總統也提到達克沃絲回憶錄中文版「活著的每一天」，看到出身軍旅的達克沃絲對國防軍事的專業，以及克服萬難的堅毅精神，她很高興能推薦這本書，讓更多台灣人民認識美國的好朋友，並從中受到鼓舞。

達克沃絲聽到總統推薦其回憶錄，也以爽朗笑聲回以謝意。她致詞時說，很高興能再回來台灣，希望每年都能拜訪。而去年與她一起訪台的蘇利文與昆斯參議員這次雖沒來，但他們下次會再來。至於她這次來也是再次重申，美國不會讓台灣孤軍奮戰。去年她來台時宣布捐贈疫苗，當時台灣是首批捐贈對象，顯示他們對台美夥伴關係是真實且非常重視，在那之前美國缺乏個人醫療防護裝備與口罩，獲得台灣捐贈。因此美國以捐贈疫苗作為回禮，真正朋友是要互相幫助。

達克沃絲並說，在疫情開始，美國生產線停擺，台灣在半導體持續運作，也幫助美國得以維繫數以萬計工作，讓他們有工作，對此非常感謝。

達克沃絲說，這次來也要強調美國對台灣安全的支持，除了蔡總統提到國民兵合作與法案，她最近也提出「二〇二二強化台灣安全法案」，獲得三位民主黨與三位共和黨等跨黨派議員聯署，關心國防議題都參加連署，她也再次強調，對台灣安全的支持不只軍事也包括經濟，她並支持拜登總統所推動不止提升軍事合作，也包括台灣與美國之間的經濟合作關係。

達克沃絲再次強調，美國對台灣的大力支持，包括國會具有強勁挺台力量，除了軍事支持，也確保台灣不會孤軍奮戰，美國會與台灣站在一起。

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