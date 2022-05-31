去年專程送疫苗 美參議員達克沃絲再訪台

美參議員達克沃絲（中）昨晚抵台，外交部次長曾厚仁（右三）前往迎接。（記者朱沛雄攝）

2022/05/31 05:30

〔記者呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕去年專程訪台宣布贈台疫苗數額的美國聯邦參議員達克沃絲昨晚再次來訪，將停留至六月一日。訪團在台期間將晉見蔡英文總統，拜會行政院長蘇貞昌及經濟部長王美花，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方就台美關係重要議題深入交換意見。

美國在台協會說明，達克沃絲此行是她在印太地區訪問的其中一環，將與台灣資深領袖就美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及其他共同利益等重要議題交換意見。

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達克沃絲一行昨晚搭乘商務班機抵台，外交部政次曾厚仁代表政府前往接機。這是達克沃絲繼去年六月與參議員蘇利文及昆斯搭乘軍機訪台後，時隔不到一年再度訪問台灣。

今與蔡總統談區域安全等議題

總統府表示，蔡總統今日將於總統府接見達克沃絲參議員及訪團，就區域安全、經貿合作及台美關係等各項議題交換意見。

外交部指出，美國聯邦參議員葛瑞姆等重量級國會議員四月訪台，一個多月後再有參議員來台，展現美國國會對台灣的高度重視與堅定支持，彰顯美國對台灣「堅若磐石」的承諾。

外交部並表示，達克沃絲對台高度友好，去年台灣急缺疫苗時，來台宣布捐贈疫苗，並曾多次推動友台議案，如最近甫提出「強化台灣安全法案」，去年提出「台灣夥伴法案」並通過立法。五月中旬也和其他參議員一同致函拜登總統，呼籲將台灣納入印太經濟架構（IPEF）。

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