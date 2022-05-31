搜救官兵列隊送別徐大鈞！目擊者：飛官有開啟彈射座椅彈出機身

不幸殉職少尉飛官徐大鈞遺體，由救護車接走，現場搜救官兵列隊敬禮送別，場面哀戚。（記者蘇福男攝）

2022/05/31 13:01

〔記者蘇福男／高雄報導〕空軍官校編號AR32、機號852 AT-3教練機，今天上午8點3分從岡山空官機場起飛，進行飛行訓練，5分鐘後教練機光點消失，隨後被發現墜毀在高雄岡山區田厝一路樹林和農田，機上學官少尉徐大鈞逃生不及殉職，橋頭地檢署檢察官現場相驗後，徐大鈞遺體由救護車接走，現場搜救官兵列隊敬禮送別，場面哀戚。

空軍官校110年班少尉徐大鈞，今天上午8點3分駕駛編號AR32、機號852 AT-3教練機，進行飛行訓練，5分鐘後教練機光點消失，隨後被發現墜毀在岡山區田厝一路、前鋒仔滯洪池附近樹林和農田，警消和軍方單位趕往搜救，發現機骸四散，飛官徐大鈞逃生不及殉職，遺體掉落在農田。

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墜機現場附近有幾戶住家和螺絲工廠，目擊民眾表示，案發前有聽到幾聲轟然爆炸巨響，工廠鐵皮屋頂有劇烈震動，跑出去有看到一團黑煙加火球，教練機墜機前，飛官有開啟彈射座椅彈出機身，教練機隨即墜毀在附近樹林，飛官則連同彈射座椅掉在農田。

案發後，警消和軍方相關單位立即展開救援和現場善後工作，上午11點18分左右，橋頭地檢署檢察官抵達現場相驗，徐大鈞遺體由空官救護車接走，救護車駛離前，現場搜救官兵暫時停下任務，列隊敬禮送別，場面哀戚。

教練機傳出失事後，軍方立即調集各單位趕往搜救。（記者蘇福男攝）

救護車抵達失事現場，將殉職飛官徐大鈞遺體接走。（記者蘇福男攝）

空軍官校編號AR32、機號852 AT-3教練機失事現場。（記者蘇福男攝）

軍方搜救人員將殉職飛官徐大鈞遺體，從失事現場農田移至救護車上。（記者蘇福男攝）

搜救官兵頂著豔陽，全副武裝投入救援行列。（記者蘇福男攝）

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