為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    搜救官兵列隊送別徐大鈞！目擊者：飛官有開啟彈射座椅彈出機身

    不幸殉職少尉飛官徐大鈞遺體，由救護車接走，現場搜救官兵列隊敬禮送別，場面哀戚。（記者蘇福男攝）

    不幸殉職少尉飛官徐大鈞遺體，由救護車接走，現場搜救官兵列隊敬禮送別，場面哀戚。（記者蘇福男攝）

    2022/05/31 13:01

    〔記者蘇福男／高雄報導〕空軍官校編號AR32、機號852 AT-3教練機，今天上午8點3分從岡山空官機場起飛，進行飛行訓練，5分鐘後教練機光點消失，隨後被發現墜毀在高雄岡山區田厝一路樹林和農田，機上學官少尉徐大鈞逃生不及殉職，橋頭地檢署檢察官現場相驗後，徐大鈞遺體由救護車接走，現場搜救官兵列隊敬禮送別，場面哀戚。

    空軍官校110年班少尉徐大鈞，今天上午8點3分駕駛編號AR32、機號852 AT-3教練機，進行飛行訓練，5分鐘後教練機光點消失，隨後被發現墜毀在岡山區田厝一路、前鋒仔滯洪池附近樹林和農田，警消和軍方單位趕往搜救，發現機骸四散，飛官徐大鈞逃生不及殉職，遺體掉落在農田。

    墜機現場附近有幾戶住家和螺絲工廠，目擊民眾表示，案發前有聽到幾聲轟然爆炸巨響，工廠鐵皮屋頂有劇烈震動，跑出去有看到一團黑煙加火球，教練機墜機前，飛官有開啟彈射座椅彈出機身，教練機隨即墜毀在附近樹林，飛官則連同彈射座椅掉在農田。

    案發後，警消和軍方相關單位立即展開救援和現場善後工作，上午11點18分左右，橋頭地檢署檢察官抵達現場相驗，徐大鈞遺體由空官救護車接走，救護車駛離前，現場搜救官兵暫時停下任務，列隊敬禮送別，場面哀戚。

    教練機傳出失事後，軍方立即調集各單位趕往搜救。（記者蘇福男攝）

    教練機傳出失事後，軍方立即調集各單位趕往搜救。（記者蘇福男攝）

    救護車抵達失事現場，將殉職飛官徐大鈞遺體接走。（記者蘇福男攝）

    救護車抵達失事現場，將殉職飛官徐大鈞遺體接走。（記者蘇福男攝）

    空軍官校編號AR32、機號852 AT-3教練機失事現場。（記者蘇福男攝）

    空軍官校編號AR32、機號852 AT-3教練機失事現場。（記者蘇福男攝）

    軍方搜救人員將殉職飛官徐大鈞遺體，從失事現場農田移至救護車上。（記者蘇福男攝）

    軍方搜救人員將殉職飛官徐大鈞遺體，從失事現場農田移至救護車上。（記者蘇福男攝）

    搜救官兵頂著豔陽，全副武裝投入救援行列。（記者蘇福男攝）

    搜救官兵頂著豔陽，全副武裝投入救援行列。（記者蘇福男攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    AT-3教練機失事 空軍參謀長：官校飛行訓練暫停
    2022/05/31 11:32

    AT-3教練機失事 空軍參謀長：官校飛行訓練暫停
    AT-3教練機失事 空軍上午11:00記者會說明
    2022/05/31 10:25

    AT-3教練機失事 空軍上午11:00記者會說明

    台南捷運藍線推動 捷運公園宅搶手
    AT-3教練機服役至今近40年 勇鷹高教機將接替訓練任務
    2022/05/31 09:55

    AT-3教練機服役至今近40年 勇鷹高教機將接替訓練任務
    AT-3教練機墜毀岡山 當地里長：目擊民眾聽到爆炸聲
    2022/05/31 09:51

    AT-3教練機墜毀岡山 當地里長：目擊民眾聽到爆炸聲

    愛女疑提早叛逆 鍾欣凌力挽狂瀾！
    AT-3教練機墜毀 10年來第4起事故
    2022/05/31 09:28

    AT-3教練機墜毀 10年來第4起事故
    空軍AT-3教練機今早高雄墜機 現場尋獲1遺體
    2022/05/31 09:10

    空軍AT-3教練機今早高雄墜機 現場尋獲1遺體
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播