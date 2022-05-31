AT-3教練機服役至今近40年 勇鷹高教機將接替訓練任務

AT-3教練機自1984年服役至今已38年，未來將由勇鷹高教機接替訓練任務。（資料照）

2022/05/31 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕高雄岡山空軍官校一架機號852的AT-3教練機，今早8點左右在岡山區田厝一路附近墜毀，警消趕往現場後，發現機上學官徐大鈞少尉已死亡。AT-3教練機自1984年服役至今已38年，政府推動「國機國造」後，自2017年由中科院、漢翔研製「勇鷹」高教機，在勇鷹陸續交付空軍後，預計將逐步汰換AT-3教練機。

AT-3教練機由空軍航空工業發展中心（漢翔航空前身）和美國諾斯洛普公司簽定合作設計合約開發，1980年9月16日首飛，1984年3月服役，共生產60架，服役至今逾38年。AT-3教練機除了飛官培訓外，同時也是空軍雷虎特技小組採用的表演機種，而AT-3備有武器掛架，具備「平戰轉換」特性，除了平時教練用途外，戰時也可負責對地炸射任務。

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由於AT-3教練機與F-5部訓機階已服役超過30年，我國政府推動「國機國造」後，2017年由中科院、漢翔研製「勇鷹」高教機。據國防部規劃，漢翔逐年交付66架勇鷹高教機的時程，分別為去年2架、今年8架、2023年17架、2024年18架、2025年18架、2026年3架，預計將F-5及AT-3全數替換。

穆前我國空軍戰機飛官現行培訓機制為「三階段三機種」，飛官習得T-34初級教練機駕駛技術後，將接受AT-3高教機訓練，最後需通過F-5E/F部訓機的驗證，才能成為戰機飛官。當空軍籌獲勇鷹高教機後，AT-3、F-5將陸續退役，未來勇鷹可承擔高教機與部訓機二階段任務，使我國飛官培訓機制精簡為「三階段二機種」。

AT-3教練機性能諸元

機組員：2名

全長：12.9公尺

翼展：10.46公尺

全高：4.36公尺

空重：8500磅（3855公斤）

最大起飛重量：1萬7505磅（7940公斤）

最高時速：904公里（0.8馬赫）

飛行升限：1萬4420公尺

武器酬載能力：5998磅（2727公斤），兩翼下共有4處掛架，機腹下1處，再加上翼尖掛架，共有7處掛載點。

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