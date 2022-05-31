至今見不到呂玉玲 張善政稱「我非常需要她」

張善政勤走桃園，今赴國民黨楊梅區黨部，坦言尚未見到呂玉玲。（記者許倬勛攝）

2022/05/31 10:54

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今天赴楊梅區黨部，邀集婦女會、青工會等團體象徵大團結。張受訪指出，選民支持他，也代表對民進黨執政的憤怒，蘇貞昌竟以閣揆之姿批評藝人郭彥均，呼籲支持者「年底一人一票，警剔民進黨」。張善政也提到迄今仍未與立委呂玉玲碰面，表示「還在努力中，非常需要她的支持」。

張善政近期勤走各區、鞏固樁腳，希望能獲地方仕紳、民間組織支持，今來到楊梅區黨部，邀請當地議員周玉琴、李家興、涂權吉及立委張育美、前立委廖正井等人，和婦女會、青工會領袖齊呼口號團結，但受限武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，全場僅有十多人。

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「民進黨太囂張了！」張善政致詞砲火猛烈，他說，藝人郭彥均只是在臉書抒發意見，指疫情嚴峻致「很多孩子走了」，想不到蘇貞昌竟以行政院長之姿批郭杜撰假消息，讓人驚訝民眾黨竟傲慢、囂張至此，他說，張藝謀曾導過《一個孩子都不能少》，片名就是他對民進黨的回應。

談及最近積極拜會，但迄今還沒見到立委呂玉玲，張善政坦言「還在努力中」，而談及呂玉玲受訪表示「我只有一票，張院長要趕快加油」，張則苦笑「她太謙虛了」，表示呂玉玲獲許多選民愛戴，非常需要她的支持，會持續努力溝通。

除此之外，張善政也呼籲選民萬萬不可投給民眾黨，如此可能會分散票源，進而導致2024年的大選失利。

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