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    首頁　>　政治

    合體羅智強稱不談選舉 張善政曝：正在積極找房子

    前行政院長張善政（中）和羅智強（右）合體，張提到正在積極找房子，只要有適合的價位跟大小就好。（記者李容萍攝）

    前行政院長張善政（中）和羅智強（右）合體，張提到正在積極找房子，只要有適合的價位跟大小就好。（記者李容萍攝）

    2022/05/26 09:40

    〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨日前通過徵召前行政院長張善政「空降」參選下屆桃園市長，引起地方黨內人士不滿，張善政為化解誤會，繼昨（25）日與中廣董事長趙少康一同開記者會，今（26）日一早並現身桃園市與羅智強合體，一同參加「祈福走桃園」的活動，這也是提名引起爭議後，張、羅兩人首度合體，相當有默契的表示，「今天不談選舉，只關懷疫情」，沿著中壢區的街道邊走邊看邊聊。

    張、羅兩人相約中壢區環中東路、永福路口，羅智強送上女兒設計的「祈福小茶包」歡迎張善政到來，並表示當張善政向他表達想要參加「祈福走桃園」時，讓他很感動，今天是他走的第四天，這個活動「關懷疫情，不談選舉」，當然路上遇到的問題也會跟張一起分享，而桃園的民眾在乎的只是如何好好生活。

    張善政則說，前一陣子在臉書看到羅智強在桃園發起「祈福走桃園」的行腳活動，跟他參選的心情一樣，今天就是來走一走，關懷一下桃園的狀況，不談選舉，選舉是一時的，關心桃園是永久的，跟羅智強的交情也是永久的。

    對於被問及拜會桃園市議會議長邱奕勝吃了閉門羹，以及邀請立委萬美玲、魯明哲加入競選團隊，張善政重申「這次活動說好不談選舉，就是來桃園和羅智強一起走，期待聽到民眾在疫情期間有什麼需要解決的」，他強調「選舉是一時的，關心桃園是永久的，我跟智強的交情也是永久的」，同時透露目前正積極找房子，只要有適合的價位跟大小就好。

    前行政院長張善政（左）和羅智強（中）合體一起行腳為桃園祈福。（記者李容萍攝）

    前行政院長張善政（左）和羅智強（中）合體一起行腳為桃園祈福。（記者李容萍攝）

    前行政院長張善政（右三）和羅智強（右二）合體一起行腳為桃園祈福。（記者李容萍攝）

    前行政院長張善政（右三）和羅智強（右二）合體一起行腳為桃園祈福。（記者李容萍攝）

    前行政院長張善政（中）和羅智強（右）邊走邊看邊聊，沿途向中壢店家詢問疫情對生意的影響。（記者李容萍攝）

    前行政院長張善政（中）和羅智強（右）邊走邊看邊聊，沿途向中壢店家詢問疫情對生意的影響。（記者李容萍攝）

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