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    是否會見張善政？ 呂玉玲打破沈默：我只有一票 張要趕快加油

    立委呂玉玲（右）啟動感恩之旅，圖左為平鎮區里長聯誼會會長莊訓城。（記者李容萍攝）

    立委呂玉玲（右）啟動感恩之旅，圖左為平鎮區里長聯誼會會長莊訓城。（記者李容萍攝）

    2022/05/30 19:40

    〔記者李容萍／桃園報導〕4月20日宣布參選桃園市長的立委呂玉玲，因國民黨中常會5月18日通過徵召前行政院長張善政參選桃園市長，已有12天沒有公開行程的她今（30）日啟動「感恩之旅」，她從平鎮出發感謝過去這段時間支持的鄉親、朋友，碰巧市長參選人張善政今日前往桃園龍潭啟動「感恩請益之旅」，被問及2人是否「互別苗頭」以及是否與張善政見面，呂玉玲表示，目前與張沒聯繫、也沒安排見面，她認為「現在最重要的是，讓桃園人認同張院長」、「我這邊不重要，我只有一票而已，張院長要趕快加油」！

    呂玉玲中午由現任桃園市議員的先生陳萬得陪同出席感恩餐會，她深深鞠躬向在場者致歉，也感謝過去這段時間，尤其是里長，不分黨派一起連署、同心協力支持她參選桃園市長，自己生在桃園、長在桃園、家在桃園、更愛桃園，這次才有使命感出來參選桃園市長，希望帶給地方更大的進步繁榮；她也向鄉親報告之前的競選主軸「家給人足」，就是希望大家能安居樂業，讓市府團隊能努力建設地方，讓桃園更進步、繁榮，讓所有市民能生活在幸福桃園。

    話鋒一轉，呂玉玲表示，「這次黨中央突然有提名人選，玉玲為了桃園好，放下個人的情緒，能成全讓桃園能夠更好」，由於年底除了市長，還有市議員和里長選舉，她祝福大家都能高票當選，她也願意陪大家一起打拚。

    呂玉玲也說，黨中央提名了張善政先生、張院長，她希望張院長能趕快跟支持者說明，拿出最大的誠意，讓桃園人能認同，我們一起努力，希望國民黨這次的選舉能夠順利、勝利。

    這場活動由平鎮區里長聯誼會會長莊訓城主辦，平鎮區46位里長幾乎全員出席，莊訓城為呂玉玲抱屈，認為呂玉玲願意承擔責任，令人感佩，可惜國民黨黨中央沒有了解地方需求，地方實在無法接受；建安里長長葉姜双鳳也說，本來準備好了，全力輔選呂玉玲，如今黨中央另派空降人選，地方實在很失望，感覺不對勁、不是味道，她也不知道要從何開始輔選？該怎麼來做這件事！

    立委呂玉玲（中）啟動感恩之旅，平鎮區46位里長幾乎全員出席。（記者李容萍攝）

    立委呂玉玲（中）啟動感恩之旅，平鎮區46位里長幾乎全員出席。（記者李容萍攝）

    立委呂玉玲認為自己只有一票而已，籲請張院長要趕快加油。（記者李容萍攝）

    立委呂玉玲認為自己只有一票而已，籲請張院長要趕快加油。（記者李容萍攝）

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