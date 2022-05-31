為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    AT-3教練機08:08高雄岡山墜機 學官少尉徐大鈞殉職

    空軍官校1架AT-3教練機，上午8點3分起飛進行飛行訓練，5分鐘後教練機光點消失，隨後被發現墜落在高雄岡山區田厝一路附近。（讀者提供）

    空軍官校1架AT-3教練機，上午8點3分起飛進行飛行訓練，5分鐘後教練機光點消失，隨後被發現墜落在高雄岡山區田厝一路附近。（讀者提供）

    2022/05/31 09:45

    首次上稿 09:12
    更新時間 09:45

    〔記者蘇福男、黃旭磊、蘇永耀／綜合報導〕空軍官校1架AT-3教練機，今天上午8點3分起飛進行飛行訓練，5分鐘後教練機光點消失，隨後被發現墜落在高雄岡山區田厝一路附近，警消單位趕往搜救，確認機上學官少尉徐大鈞已死亡。這是10年來AT-3的第4起事故。

    蔡總統促徹底釐清事故原因

    總統府發言人張惇涵表示，雖搜救團隊即刻展開救援任務，遺憾的是，駕駛飛官徐大鈞少尉已尋獲但不幸殉職。蔡總統對於英勇國軍不幸殉職深感哀慟不捨，並已指示國防部，徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜。

    國防部稍早發出新聞稿，空軍1架AT-3教練機於高雄岡山基地起飛，執行訓練任務時發生事故，飛官徐大鈞少尉殉職。國防部對同袍傷損深感哀痛與不捨，將依總統指導，全力協助家屬處理後續事宜、徹底釐清肇因。

    據了解，空軍官校110年班少尉徐大鈞，飛行編號AR32機號852，今天上午8點3分從官校機場起飛，進行第2次單機單飛，但不知原因教練機於8點8時光點消失，地點位於岡山區田厝一路77號附近，相關單位獲報後前往搜尋。

    警方表示，岡山警分局嘉興所及相關警力趕往支援搜救，消防單位也在現場。據了解，機體墜毀於田厝一路號附近，機上少尉徐大鈞確認死亡。

    相關新聞

    AT-3教練機服役至今近40年 勇鷹高教機將接替訓練任務

    AT-3教練機墜毀 10年來第4起事故

    空軍官校1架AT-3教練機，被發現墜落在高雄岡山區田厝一路附近。（讀者提供）

    空軍官校1架AT-3教練機，被發現墜落在高雄岡山區田厝一路附近。（讀者提供）

    AT-3教練機同型機種。（資料照）

    AT-3教練機同型機種。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    空軍AT-3教練機今早高雄墜機 現場尋獲1遺體
    2022/05/31 09:10

    空軍AT-3教練機今早高雄墜機 現場尋獲1遺體
    尼泊爾載22人飛機墜毀 已尋獲14具遺體
    2022/05/30 13:55

    尼泊爾載22人飛機墜毀 已尋獲14具遺體

    專家警告：運動「護髖」這招不能少
    烏克蘭軍用運輸機傳墜毀 釀1死2傷
    2022/04/22 18:57

    烏克蘭軍用運輸機傳墜毀 釀1死2傷
    俄軍1架米格-31墜機 飛行員彈射跳傘生還
    2022/04/09 10:51

    俄軍1架米格-31墜機 飛行員彈射跳傘生還
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播