AT-3教練機08:08高雄岡山墜機 學官少尉徐大鈞殉職

空軍官校1架AT-3教練機，上午8點3分起飛進行飛行訓練，5分鐘後教練機光點消失，隨後被發現墜落在高雄岡山區田厝一路附近。（讀者提供）

2022/05/31 09:45

首次上稿 09:12

更新時間 09:45

〔記者蘇福男、黃旭磊、蘇永耀／綜合報導〕空軍官校1架AT-3教練機，今天上午8點3分起飛進行飛行訓練，5分鐘後教練機光點消失，隨後被發現墜落在高雄岡山區田厝一路附近，警消單位趕往搜救，確認機上學官少尉徐大鈞已死亡。這是10年來AT-3的第4起事故。

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蔡總統促徹底釐清事故原因

總統府發言人張惇涵表示，雖搜救團隊即刻展開救援任務，遺憾的是，駕駛飛官徐大鈞少尉已尋獲但不幸殉職。蔡總統對於英勇國軍不幸殉職深感哀慟不捨，並已指示國防部，徹底釐清事故原因，並全力協助飛官家屬處理後續事宜。

國防部稍早發出新聞稿，空軍1架AT-3教練機於高雄岡山基地起飛，執行訓練任務時發生事故，飛官徐大鈞少尉殉職。國防部對同袍傷損深感哀痛與不捨，將依總統指導，全力協助家屬處理後續事宜、徹底釐清肇因。

據了解，空軍官校110年班少尉徐大鈞，飛行編號AR32機號852，今天上午8點3分從官校機場起飛，進行第2次單機單飛，但不知原因教練機於8點8時光點消失，地點位於岡山區田厝一路77號附近，相關單位獲報後前往搜尋。

警方表示，岡山警分局嘉興所及相關警力趕往支援搜救，消防單位也在現場。據了解，機體墜毀於田厝一路號附近，機上少尉徐大鈞確認死亡。

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AT-3教練機同型機種。（資料照）

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