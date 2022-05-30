立院國父遺像被藍委砸破 網友諷：此乃凶兆之象......

國民黨立委丟杯水攻擊主席台，主席台後方的孫文遺像被杯水砸破。 （記者羅沛德攝）

2022/05/30 14:18

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國務機要費除罪化爆衝突 國民黨立委砸破國父遺像

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（30）日三讀通過攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正案」，國民黨立委竟朝主席台丟擲杯水抗議，還砸破國父遺像。此舉也引發網友熱議，有人認為「唉....此乃凶兆之象，國父所屬之政黨，年底選舉必將大敗；國父心想，他X的，是哪一個豬隊友砸的？」也有人開玩笑地說：「一定有人搞錯，聽成『國父機要費』，難怪孫文遺像被砸。」

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國父遺像油畫有一定年份 循例將向國民黨團求償

據了解，這幅大型國父遺像油畫已有一定年份，是否出自名家之手尚不得而知，立院將待休會後再卸下修復，若衍生相關費用，立院循例將向國民黨團求償。

現行會計法第99條之1條文規定，中華民國95年12月31日以前各機關支用之特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任﹔如涉刑事責任者，不罰。本次三讀條文則將「國務機要計畫費用」也納入除罪化範疇。

本案今於院會表決時，國民黨立委群起朝主席台丟擲杯水、潑水抗議，不但把國旗、國父遺像潑得滿是水漬，甚至還把國父遺像砸破了一個洞。對此，有網友批評：「KMT 終於向所有人證明，為了自己連總裁和總理都可以不顧了…連自家的神轎都不被當一回事了，這個黨還有什麼未來？」、「可以在國父遺像被砸破的地方加條領帶就OK了」。

其餘網友留言還包括：「笑死我了，中國國民黨又在演八點黨了，弄破得好就不要修囉」、「既然破了一個洞，立法院有種就不要修補，留下來當做歷史證據，證明國民黨並沒有那麼喜歡國父」、「既然不喜歡孫中山改掛蔣渭水像好了」、「中國跪黨不要再消費無辜的孩子了! 不要再作秀了，捫心自問，你們到底為防疫貢獻多少？」、「藍委連國父遺像都敢砸？可見都只是騙選票啦！」、「中共代理人中國舔共黨自砸了神主牌！」

位於立法院議場內的國父遺像慘遭國民黨立委丟擲杯水砸破。（立委洪申翰提供）

國民黨立委竟朝主席台丟擲杯水抗議，還砸破國父遺像。此舉也引發網友熱議。（圖擷取電子報網頁）

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