國務機要費除罪化爆衝突 國民黨立委砸破國父遺像

立法院議場內國父遺像被國民黨立委丟破一個洞。（立委洪申翰提供）

2022/05/30 10:55

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團因不滿攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」排入今日院會議程，持續杯葛議事。稍早在處理該條條文表決時，國民黨立委憤而朝向主席台丟擲杯水，結果砸破國父遺像，遺像上破了一個洞。民進黨立委林楚茵痛批，國民黨已成為「暴力黨」。

上午7點半，國民黨立委進場佔領議場主席台。上午9點35分，民進黨立委已奪回主席台最上方一排，國民黨立委則盤據在下層及主席台周邊，手舉「貪污除罪，反對到底」、「很多小孩、老人走了，蔡英文只想著幫阿扁除罪」等標語，並持續高喊「反對貪污除罪化到底」。稍早更於議場內灑落千元玩具紙鈔。

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上午10點5分，立院副院長蔡其昌在民進黨立委簇擁下宣布開會，但國民黨團撤簽國營事業預算案協商結論，議程來到「會計法第99條之1」，藍綠陣營爆發全面衝突，國民黨立委持續朝主席台丟擲杯水，連孫中山先生遺像也遭砸破。混亂中，民進黨團藉人數優勢表決通過國務機要費除罪化修法。現在院會休息中。

民進黨立委林楚茵痛批，在主席台後面，是民眾看不到的殘破與混亂，國民黨丟了至少百瓶礦泉水，甚至打破國父遺像，混亂的背後這是為民眾？根本只是「政治秀」。民進黨立委洪申翰也在臉書發文，指「國民黨前總理遺像，被國民黨子孫丟杯水丟破一個洞，哭哭。」

國務機要費除罪化修法，藍綠兩黨立委爆衝突。（記者羅沛德攝）

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