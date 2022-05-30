國務機要費除罪化 柯建銘：歷史共業、轉型正義一環

民進黨立法院黨團30日舉行「特別費、國務機要費都是轉型正義一環」記者會，由總召柯建銘（中）說明。（記者方賓照攝）

2022/05/30 14:00

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（30）日三讀通過攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正案」，藍綠爆發數波衝突，國民黨立委甚至向主席台投擲杯水抗議，還砸破國父遺像，該案在混亂中經表決通過。民進黨團總召柯建銘表示，對於國民黨團非理性的行為高度遺憾，並給予強烈譴責；國務機要費和特別費一樣，都是歷史共業，轉型正義的一環，這是法律公平性、憲法平等權的原則。

針對國民黨團杯葛議事，民進黨團稍早舉行記者會回應。柯建銘批評，國民黨團「亂打」，連議場內的國父遺像都被打破，孫中山先生何罪之有？過去立院再怎麼衝突，也不至於發生這樣的事，我們對於國民黨團的行為高度譴責。

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柯建銘強調，國務機要費和特別費都是歷史共業、轉型正義一環，原點要先搞清楚，民國38年時，只有蔣總統有特別費，40年時他認為五院院長及各部會首長都應有特別費，50年代擴張到後來共有6、7000人有特別費；不管是國務機要費或特別費，在預算書的科目上都完全一樣，這是歷史共業，轉型正義一環。

他說，經過不斷努力，民國100年時特別費除罪化，當年民進黨團僅有27席立委，就當時的氛圍、實力，完全不可能也將國務機要費除罪化，但這是法律公平性的問題，也因符合憲法平等原則，除罪化絕對有其道理。

柯建銘憶及，過去紅衫軍時風起雲湧，天下圍攻包圍總統府，就是為前總統陳水扁國務機要費發票的問題；但前總統馬英九也有特別費的問題，請國民黨走出過去思維模式，阿扁再也不是其政治提款機，國民黨應走出「逢扁必反」的時代，國民黨如此大費周章抗爭，根本是政治操作，對此表示最大遺憾與譴責。

提出修法草案的民進黨立委蔡易餘表示，國務機要費是機要費與特別費的綜合，民國60年代時合併名稱，會計科目同樣是特別費的處理方式；當年特別費除罪化馬英九有受惠，其餘有特別費的公務員也因此免於訴訟，但陳前總統卻一直面對政治煎熬，其一審遭判有罪，二審無罪，而後最高院發回更審。

蔡易餘指出，法院審理過程中，陳前總統是否有罪存高度問號，陳於上月也舉行國際記者會解密，強調「因公支出大於因公收入、沒有不法所得」，官司卻一直纏著他，今天成功將國務機要費除罪化，讓法律面對所有人都有公平處理態度。

他也痛批，在整個國務機要費處理的過程，國民黨群魔亂舞、雜亂無章，今天有決心要抗爭，卻連水球也不準備，拿杯水狂砸，杯水是硬的，砸到眼睛會受傷，遺憾國民黨把他們的神主牌國父遺像砸破，可見國民黨連在抗爭中準備道具也亂準備，以杯水砸人前所未見，譴責其暴力行為。

立法院民進黨團總召柯建銘（中）強調，國務機要費和特別費一樣，都是歷史共業、轉型正義的一環，這是法律公平性、憲法平等權的原則。（記者謝君臨攝）

國民黨立委杯葛議事與民進黨立委爆發衝突。（記者謝君臨攝）

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