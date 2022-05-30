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    首頁　>　政治

    國民黨緊咬「很多孩子走了」 民進黨：別把兒童健康當政治攻防

    周江杰呼籲國民黨，不要見獵心喜把兒童的健康當作政治攻防的工具。 （記者陳政宇攝）

    周江杰呼籲國民黨，不要見獵心喜把兒童的健康當作政治攻防的工具。 （記者陳政宇攝）

    2022/05/30 14:29

    〔記者陳政宇／台北報導〕政府查辦「很多孩子走了」假訊息部分，國民黨今（30）日召開記者會，除要求強化兒童防疫措施，還稱政府打壓言論自由。對此，民進黨發言人周江杰表示，大家真正關心的是如何在疫情下保護兒童的健康，呼籲國民黨不要見獵心喜把兒童的健康當作政治攻防的工具。

    周江杰指出，指揮中心已經說明，目前5至11歲符合接種共99萬人，輝瑞兒童劑型疫苗77萬劑加今日到貨的33萬劑，有110萬劑可用，輝瑞和莫德納兒童劑型疫苗量都充足。此外，政府也持續簡化確診民眾看診流程與時程，把握高風險患者黃金治療時間，照顧包括兒童在內的各年齡層病患。

    在兒童確診者方面，周江杰說，政府也設置兒童就醫的綠色通道，加開兒童專責病房，同時強化轉診協調，讓重症兒童可以在最短的時間，獲得更妥善的醫療照顧，這些都是民進黨政府針對兒童疫情作出的具體措施，希望能保障更多的兒童受到妥善照顧。

    此外，關於國民黨所謂的「言論自由」事件，周江杰強調，短時間內有多個粉專發布相同文字內容，相關事件也有公民團體和醫師針對發文的時間差、真實數據作出分析。我們希望大家在防疫的關鍵時刻，關心疫情時也不要因為錯假資訊而造成醫護人員的負擔，這樣才能真正保障全民健康與安全。

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