為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    總統FB遭洗版「很多孩子都走了」 謝典林貼31次嗆一起辦

    藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，後續引發造謠爭議，彰化縣議會議長謝典林在臉書更發文連喊31次「很多孩子都走了」，嗆蘇揆「要辦一起辦」。（圖擷自臉書）

    藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，後續引發造謠爭議，彰化縣議會議長謝典林在臉書更發文連喊31次「很多孩子都走了」，嗆蘇揆「要辦一起辦」。（圖擷自臉書）

    2022/05/29 08:09

    〔即時新聞／綜合報導〕藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」引發造謠爭議，行政院長蘇貞昌昨表示，類似內容有相近團體明顯操作痕跡，會究責查辦，不過總統蔡英文的臉書仍遭到大量留言洗版，嗆「很多孩子走了！」，彰化縣議會議長謝典林更在臉書連喊31次「很多孩子都走了」，嗆蘇揆「要辦一起辦」。

    藝人郭彥均日前在臉書發文，分享他與醫護朋友對話提及，稱有醫護4月5日起就都沒休息，但小孩越來越慘，「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，引發外界熱議。但有醫生分析，今年4月5日到4月14日，兒童的中、重症病人是零，在4月18日到4月26日，兒科專責也無病人，質疑與所謂醫護對話的截圖出處，蘇揆昨也指出，類似內容有相近團體明顯操作痕跡，非常不宜，會究責查辦。

    雖然截圖內容存在疑點，但不少網友仍議論紛紛，質疑「要多少才算多」、「藝人說出很多孩子走了，就要被出征跟查辦」等，在總統蔡英文的臉書最新PO文底下，更湧入超過6600則留言，除了國民黨立委外，大批網友也紛紛留言洗版嗆「很多孩子走了！」，也有網友砲轟「蔡總統，請問要走多少孩子才不算造謠？」、「怎麼會找一個說慈濟買的疫苗快過期的人，要不要先先罰他300萬」、「疫情發生到今天，我一直是自己保護好自己，不造成別人的困擾，但政府防疫我困擾。」、「疫苗可以缺，快篩可以缺。但搞得兒童疫苗現在才打，別再自誇防疫了」等。

    彰化縣議會議長謝典林也在臉書貼出一張黑底圖，上頭複製大量「很多孩子都走了」，估算大約有31組，他在貼文還嗆蘇揆，自稱他英文不好、數學也不好，因此標記了行政院長蘇貞昌，希望蘇能幫忙算一下一共出現幾次「很多孩子都走了」，「要辦一起辦～」在底下也有其他國民黨籍議員幫腔。

    藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，後續引發造謠爭議，總統蔡英文的臉書仍遭到大量留言洗版，嗆「很多孩子走了！」（圖擷自臉書）

    藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，後續引發造謠爭議，總統蔡英文的臉書仍遭到大量留言洗版，嗆「很多孩子走了！」（圖擷自臉書）

    藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，後續引發造謠爭議，總統蔡英文的臉書仍遭到大量留言洗版，嗆「很多孩子走了！」（圖擷自臉書）

    藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，後續引發造謠爭議，總統蔡英文的臉書仍遭到大量留言洗版，嗆「很多孩子走了！」（圖擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    涉假訊息 首句皆「很多孩子走了」19粉專10秒內同發文
    2022/05/29 05:30

    涉假訊息 首句皆「很多孩子走了」19粉專10秒內同發文
    「很多孩子走了」 醫拿實據駁謊言
    2022/05/29 05:30

    「很多孩子走了」 醫拿實據駁謊言

    諾康口腔噴霧 有效保護學齡前兒童
    郭彥均爭議》羅承宗：應查粉專協同行為 資金來源
    2022/05/29 05:30

    郭彥均爭議》羅承宗：應查粉專協同行為 資金來源
    朱立倫聲援郭彥均》朱嗆「連我也法辦」立委批：利用孩子死亡煽動恐懼
    2022/05/29 05:30

    朱立倫聲援郭彥均》朱嗆「連我也法辦」立委批：利用孩子死亡煽動恐懼
    郭彥均：我不說什麼了 盼和諧
    2022/05/29 05:30

    郭彥均：我不說什麼了 盼和諧
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播