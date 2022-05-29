總統FB遭洗版「很多孩子都走了」 謝典林貼31次嗆一起辦

藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，後續引發造謠爭議，彰化縣議會議長謝典林在臉書更發文連喊31次「很多孩子都走了」，嗆蘇揆「要辦一起辦」。（圖擷自臉書）

2022/05/29 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」引發造謠爭議，行政院長蘇貞昌昨表示，類似內容有相近團體明顯操作痕跡，會究責查辦，不過總統蔡英文的臉書仍遭到大量留言洗版，嗆「很多孩子走了！」，彰化縣議會議長謝典林更在臉書連喊31次「很多孩子都走了」，嗆蘇揆「要辦一起辦」。

藝人郭彥均日前在臉書發文，分享他與醫護朋友對話提及，稱有醫護4月5日起就都沒休息，但小孩越來越慘，「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，引發外界熱議。但有醫生分析，今年4月5日到4月14日，兒童的中、重症病人是零，在4月18日到4月26日，兒科專責也無病人，質疑與所謂醫護對話的截圖出處，蘇揆昨也指出，類似內容有相近團體明顯操作痕跡，非常不宜，會究責查辦。

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雖然截圖內容存在疑點，但不少網友仍議論紛紛，質疑「要多少才算多」、「藝人說出很多孩子走了，就要被出征跟查辦」等，在總統蔡英文的臉書最新PO文底下，更湧入超過6600則留言，除了國民黨立委外，大批網友也紛紛留言洗版嗆「很多孩子走了！」，也有網友砲轟「蔡總統，請問要走多少孩子才不算造謠？」、「怎麼會找一個說慈濟買的疫苗快過期的人，要不要先先罰他300萬」、「疫情發生到今天，我一直是自己保護好自己，不造成別人的困擾，但政府防疫我困擾。」、「疫苗可以缺，快篩可以缺。但搞得兒童疫苗現在才打，別再自誇防疫了」等。

彰化縣議會議長謝典林也在臉書貼出一張黑底圖，上頭複製大量「很多孩子都走了」，估算大約有31組，他在貼文還嗆蘇揆，自稱他英文不好、數學也不好，因此標記了行政院長蘇貞昌，希望蘇能幫忙算一下一共出現幾次「很多孩子都走了」，「要辦一起辦～」在底下也有其他國民黨籍議員幫腔。

藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，後續引發造謠爭議，總統蔡英文的臉書仍遭到大量留言洗版，嗆「很多孩子走了！」（圖擷自臉書）

藝人郭彥均日前在臉書貼出與醫護朋友的對話，其中一句「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，後續引發造謠爭議，總統蔡英文的臉書仍遭到大量留言洗版，嗆「很多孩子走了！」（圖擷自臉書）

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