生命不該被量化！王婉諭：盡快釐清孩子遇到哪些問題

時代力量立委王婉諭今在臉書發文，強調「生命本身就是無法被量化的，每一條生命的價值，都不應該有輕重之分」，對於一條條寶貴的性命變成各政黨操弄的工具、淪為無意義的口水戰，她也表示非常心寒。（圖擷自臉書）

2022/05/30 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕藝人郭彥均日前臉書PO文稱「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」引發外界熱議，時代力量立委王婉諭今在臉書發文，強調「生命本身就是無法被量化的，每一條生命的價值，都不應該有輕重之分」，對於一條條寶貴的性命變成各政黨操弄的工具、淪為無意義的口水戰，她也表示非常心寒，強調政府在這個時刻的關鍵責任，應該是趕快去釐清問題在哪裡，去梳理這些孩子遇到了哪些問題與困境。

藝人郭彥均日前在臉書發文稱「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，遭質疑傳播假訊息，行政院長蘇貞昌表示，類似內容有相近團體明顯操作痕跡，會究責查辦。國民黨卻以要聲援郭彥均為由，跳出來痛批行政院長蘇貞昌，甚至有國民黨立委與市議員參選人跑去刑事警察局演出「自首秀」。

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時代力量立委王婉諭今也在臉書發文，表示失去至親，對任何人來說，都是難以承擔的痛，對於近日「很多孩子走了」突然成為社群討論的焦點，甚至有些人留言問她，因為疫情走了十個孩子算多或少？但對於這樣的問題，她認為不只不合理，且根本就是莫名其妙。在其分享的截圖中，也可看到部分網友留言嗆「去問洪X庸，死了一個洪仲丘多不多？去問王X諭，死了一個小燈泡多不多」、「妳的是孩子，別人的孩子不是孩子嗎？」。

王婉諭指出，自疫情爆發以來就一直強調，邁向共存的路途上無可避免地將會面臨到社會共同的失去。但這並不代表，每一條因此離開的生命，就只是疫情報告上的一個數字而已。她強調「生命本身就是無法被量化的，每一條生命的價值，都不應該有輕重之分。我們眼中的陌生人，都有可能是某些人的至親、至愛」，並指「作為一個活生生的、有血有肉的人，怎麼可能劃出一條絕對的標準，去論斷他人的生命，去評價怎樣叫做多，怎樣叫做少？」

王婉諭表示，相較於全面解封的國外，我們真正的挑戰也才開始不久，但過去兩年來的防疫工作，確實為我們爭取到了珍貴的準備的時間，讓疫苗、口服藥可以趕上期程，只是在走向共存的路途上，我們沒有完全做好準備，才讓前幾週快篩缺貨、口服藥開立流程混亂、醫院量能塞爆。對此她也提出，政府在這個時刻的關鍵責任，應該是趕快去釐清問題在哪裡，去梳理這些孩子遇到了哪些問題與困境。

王婉諭也提到，針對所謂「言論自由」，她認為有心人士集體性的製造假消息，在第一時間刻意操作，想要把台灣民眾的恐懼與善良當棋子，製造更多社會對立，這種做法當然不可取，甚至應該依法辦理。但她認為最初發聲的藝人，只是表達出對於疫情的憂慮，以及對於醫療負擔的擔憂而已，並質疑行政院和指揮中心第一時間的回應，根本就只是在恐嚇民眾。

王婉諭也呼籲政府必須要放下傲慢，誠懇地與大眾溝通，讓所有人知道我們面對的是什麼、需要努力的方向是什麼。政府也必須重建與社會的信任，讓所有人都能夠有共同的信念，攜手對抗疫情。並強調「這些事情，是嚴刑峻法，甚至不合理的言論管制，都無法做到的」、「仇恨與威脅，只會分化彼此。台灣社會已經共同走過疫情下的800多個日子，我希望大家停止用選邊站的思維來面對當前遇到的問題」，並指「不恐慌、不仇視、不濫用話語權與資源，我們才能繼續往前走，走向一個真正能跟病毒共存的社會」。

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