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    首頁　>　政治

    防疫爭議侯友宜連批中央 蘇巧慧回嗆：爭功諉過

    立委蘇巧慧（右二）對於侯友宜多次批評中央，她回嗆侯友宜爭功諉過。（記者翁聿煌攝）

    立委蘇巧慧（右二）對於侯友宜多次批評中央，她回嗆侯友宜爭功諉過。（記者翁聿煌攝）

    2022/05/28 10:44

    〔記者翁聿煌／新北報導〕疫情緊張，新北市長侯友宜多次批評中央防疫政策，新北市立委蘇巧慧不忍了，今天回嗆侯友宜「爭功諉過」，拿到中央的快篩就說「我發的」；遇到民眾抱怨領不到居隔書，就推給中央「系統不好」，蘇巧慧說，疫情影響民眾生命安全，不論中央地方都很關心，唯有中央與地方合作，才能早日安然度過。

    蘇巧慧今天參加議員張維倩服務處舉辦香包製作活動，被媒體問到有無意願爭取參選新北市長，蘇巧慧說，民進黨內人才濟濟，包括徐國勇、羅致政和吳秉叡，都是長期在地方經營的優秀人才，但目前執政黨以疫情為重，不會那麼快提名。

    蘇巧慧談到新北市的疫情，忍不住批「有人不配合，還把做不好的事情甩鍋中央」，她指出，就像快篩劑，本來就是中央給資源，地方當通路，才能快速有效發到民眾手上，她回嗆侯友宜在疫情發生以來，老是在「爭功諉過」，拿到中央的快篩就說「我發的」；遇到民眾抱怨領不到居隔書，就推給中央「系統不好」。

    蘇巧慧說，疫情影響民眾生命安全，不論中央地方都很關心，也都忙到翻掉，唯有中央與地方合作，才能早日安然度過。

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