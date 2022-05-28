違停密錄器全都錄！林穎孟分析徐巧芯6項「權力壓迫」施壓員警

國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議，北市信義警分局終於公布密錄器。（記者楊心慧翻攝）

2022/05/28 09:55

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議，北市信義警分局終於公布密錄器，台北市議員林穎孟以心理學、社會學分析影片徐巧芯藉由權力施壓的過程，列舉徐六項「權力壓迫」，她強調，一開始員警已經在開單，如果徐巧芯真的希望被開，大可以安靜在旁迴避等待就好。

針對外界質疑，徐巧芯將於今上午10時30分在台北市議會開記者會對外說明。

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林穎孟指出，影片中員警已正在對門口男性開單，中途徐巧芯出來，聲音阻斷員警的動作，還沒看到人影時就喊「你們這不是啊」，接著向前立刻報姓名，最後又說「沒關係那我們再回去講啊」，這在社會學及心理學研究中早已指出，權力壓迫並非只限於武力、肢體或言語直接禁止，也包含利用自身職位、情緒、否定、反詰等，也都是壓迫的方法。

林穎孟也列舉徐巧芯六項權力壓迫，包含人沒出現以聲音阻斷員警正在開單的狀態、一開始音調略強的喊「這不是啊」，否定員警執法程序、報上名號，強調自己是徐巧芯，顯然利用上下位階身份讓基層員警明白，議員有權力教訓警察。

林穎孟接著說，徐巧芯還反問「車上有人不是應該勸導？」質疑該員警執法有問題、徐見員警已自知上下位階之差而沈默聽訓，便使用一個心理學很常見的技巧「情緒勒索」，提出不帶有強制性，看起來可以妥協的要求：「沒關係你要開就開啊」、徐最後再次宣示上下位階權力關係：「沒關係那我們再回去講」。

林穎孟認為，一開始員警已經在開單，如果徐巧芯真的希望被開，大可以安靜在旁迴避等待就好，影片可以看到，儘管基層員警開單過程被打斷、被壓制聽訓，但該員警中間仍試圖一度反抗議員，只是最後被「那我們再回去講啊」完全壓制。

林穎孟反問，基層員警原本已正在開單，如果徐巧芯從頭到尾安靜、迴避自身身份，不阻斷基層員警執法，會有最後「單開不了」的結果嗎？答案很明顯，這中間發生的對話，改變了最後的結果。

林穎孟表示，台北市信義分局應該謹慎考量懲處基層員警當時是否忽略他所受的處境，基層員警的尊嚴、士氣，都不應該被一位議員的違停事件所踐踏。

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