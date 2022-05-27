共機不斷擾台 蘇貞昌籲中國做負責任的大國、維護區域和平

行政院長蘇貞昌呼籲中國作一個負責任的大國，對維護區域和平作出貢獻。（記者翁聿煌攝）

2022/05/27 12:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕美國總統拜登提出武力保台說後，中國反應激烈，不斷派軍機繞台，甚至公然否認有「海峽中線」存在，美國國務卿布林肯也批中國派軍機擾台，是破壞兩岸穩定，並重申美國對台承諾不變。行政院長蘇貞昌今天表示，台灣會堅強保衛自己，也會與價值理念相同國家，一起維護區域和平，也希望中國做一個負責任的大國，維護區域及世界和平。

蘇貞昌今天到新北市視察「社區藥局防疫工作實務流程整體規劃」，他受訪指出，俄羅斯入侵烏克蘭，大家都可看到獨裁專制政權可毫無理由的侵犯鄰國，受害最深的就是老弱婦孺，所以全世界堅守民主人權的國家，大家都團結合作，來制裁俄羅斯，同時也呼籲中國不要跟俄羅斯站在一起。

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蘇貞昌說，也看到這些民主國家都指責中國軍機擾台是在破壞現狀，台灣一定會堅強保衛自己，也會和價值理念相同的國家，一起堅定維護區域和平，感謝美日等國家，不但注意區域和安全，更在世衛大會上為台灣讚聲，台灣的努力愈來愈被世界看見及重視，台灣會繼續努力，也希望中國作為一個大國能負起責任，維護區域和平及世界和平，才不會被堅持自由民主的國家所唾棄。

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