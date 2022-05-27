布林肯重話批中國 羅致政曝美國大戰略：台灣不可或缺

民進黨立委羅致政強調，美國大戰略走向與中國競爭，而台灣將扮演重要角色。（記者陳政宇攝）

2022/05/27 11:35

〔記者陳政宇／台北報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）重申「一中政策」不變，並批評中國對台脅迫日增。對此，民進黨立委羅致政今（27日）表示，美國在台海維持雙重嚇阻，但大戰略走向是與中國競爭，台灣在其中必定扮演不可或缺的角色。

針對布林肯的中國政策演說，羅致政今日上午在立法院受訪時指出，這是很重要的中國政策宣示，其中的一個核心概念就是競爭，也就是美國把中國視為競爭者。事實上，布林肯提到了3個美國的中國政策支柱，包含投資、結盟、與競爭，有關台灣的談話是在競爭的部分，換句話說，美國跟中國在台灣議題上是競爭關係，而美國跟台灣是站在一起的。

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羅致政說，從這個角度來看，台灣是美國在這個地方很重要的利益，當然美國不斷強調對台灣政策沒有改變，繼續維持所謂的雙重嚇阻作用，一方面不支持台灣獨立，另方面也反對中國用武力解決台灣問題，所以美國政策基本上沒有大改變，但大戰略走向跟中國競爭是非常明確的。

媒體也詢及，美國總統拜登（Joe Biden）日前承諾願武力護台後，白宮官員隨即強調對台政策不變，被視為向中國示好。羅致政回應，這並非是向中國示好，因為事實很清楚，美國已經把中國視為區域最重要的挑戰者，也是全球最重要的挑戰，這也是布林肯演講中不斷貫穿的概念，除了短期內看到俄羅斯與中國的結盟外，美國未來長遠的重要挑戰就來自中國，所以美國未來的外交政策主軸，就是因應、遏止中國對美國國家利益和普世價值的挑戰，在這種情況下，台灣的戰略地位重要性是不言而喻的。

至於拜登是否調整所謂的「戰略模糊」？羅致政表示，台灣民眾還是非常放心，在大戰略之下，美中關係就是一種競爭關係，美國採取各種手段因應中國崛起和挑戰，一定非常重視台灣的戰略地位，無論是在經濟、安全、政治、民主自由價值上，只要美國在大戰略上與中國呈現競爭態勢，台灣的地緣戰略重要性絕對是美國不可或缺的。所以，不管美國說法上對台灣有什麼樣的調整，在美國整體的戰略架構裡面，台灣一定是一個不可或缺的角色。

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