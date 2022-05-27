怎不貼密錄器影像？林穎孟酸徐巧芯：愛貼「自清」影片早有前例

台北市議員徐巧芯在紅線違停畫面。（記者姚岳宏翻攝）

2022/05/27 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議，北市信義警分局至今仍未公布密錄器，當事警員遭到懲處，遭質疑是否受到施壓；曾與徐巧芯發生筆戰的台北市議員林穎孟質疑，徐巧芯「愛在網路公開『自清』影片早有前例」，如今為何不循前例在臉書上公布密錄器影像自清？

林穎孟表示，基層警員被議員公告姓名、被網路公審，致遭到上級懲處，「昨天媒體還爆料徐議員找議長施壓信義分局不公布密錄器」，她相信議員疑似利用權力施壓警察及分局一事，並非市民樂見。

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事實上，兩人曾在2021年11月因為徐巧芯是否出席質詢問題在臉書上展開激烈筆戰，林穎孟回憶，當時徐巧芯很快在臉書貼「她有去聽報告但依然沒去質詢」的議會監視錄影器影片「自清」，甚至還擷取自己去上廁所10分鐘後走回議事廳聽報告等待質詢的影像公布，反咬她「簽到就走」。林穎孟質疑，當時貼影片速度之快，「今年怎麼可能遇到違停案就突然失去主動公布的能力？」

「因此只要有一絲一毫可硬凹扭曲之處，徐式作風不太可能不去做，更不可能突然轉性，為了保護基層公務員，不願意自己公開密錄器影像」，林穎孟狠酸，畢竟徐巧芯遭質疑施壓當天就在臉書公布當事警員姓名供粉絲公審，「甚至，還跑到信義分局要求對質，基層員警最後遭受上級懲處」，因此徐巧芯一反常態不願主動公開影像的理由恐怕不言可喻，「影片能公開早就當天迫不及待公開，根本不用大家催」。

林穎孟強調，議員有權監督警局，權力不對等的情況下，基層警員合理執法，違停議員實在沒必要針對基層「現場質詢及事後追殺」，讓一個平時記功、嘉獎多次的警員被懲處；她完全贊同台北市府保護公務員，不讓基層警員受氣，應釐清真相、公開密錄器影像，社會自有公評。

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