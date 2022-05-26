「新疆警察文件」曝光！陸委會：中共迫害人權罪行無法被掩蓋

陸委會發言人邱垂正今日表示，縱使北京透過宣傳企圖掩飾其在新疆迫害人權的罪行，但事實並無法被掩蓋。（記者陳鈺馥攝）

2022/05/26 18:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外國媒體《BBC》近日公布外流中國「新疆警察文件」，揭露2900名維吾爾族被監禁的現場照片，以及中共迫害新疆人權涉及種族滅絕的事證，與中國聲稱新疆設立的再教育營只不過是「學校」說法互相矛盾。陸委會發言人邱垂正今日表示，縱使北京透過宣傳企圖掩飾其在新疆迫害人權的罪行，但事實並無法被掩蓋。

根據外媒揭露的「新疆警察文件」，含新疆警方在2018年1月至7月期間，所拍攝的5千多張維吾爾人照片，證明至少有2884人已被拘禁。

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另一份「上課期間防鬧事、逃跑預案處置流程」文件提及，「如學員不聽勸告，帶槍民警可鳴槍示警。如學員不聽勸阻繼續擴大事態、逃跑或企圖奪取槍枝，帶槍民警予以擊斃」。

邱垂正表示，有注意到近年以來許多中共治疆的實際情況曝光，人權是普世價值，政府長期關注及呼籲中共尊重人權，近年來，其壓迫新疆維吾爾族人的信仰、文化等自由，已遭到國際社會的嚴重關切及批評。

邱垂正指出，縱使北京透過宣傳企圖掩飾其在新疆迫害人權的罪行，但事實並無法被掩蓋。因此，還是要再次呼籲北京當局，改變內部治理忽視人權自由的問題，尊重保障人權及多元文化的差異，而且不要無理干預國際社會探查新疆人權的真實處境，因為這也是檢視中共治理文明程度的重要指標。

此外，對於中共近日引用聯合國大會通過的2758號決議，宣稱聯大決議遵循一中原則，台灣是中國一部分，並打壓台灣參與WHA。邱垂正強調，中華民國是主權國家，台灣在歷史、國際法與兩岸的現實上，從未一日屬於中華人民共和國，中方一再打壓我國際參與空間，更用背離事實的謊言誤導國際社會，政府表達強烈不滿。

邱垂正指出，關於聯大2758號決議案僅在處裡中華人民共和國在聯合國的席次問題，從未涉及台灣及台灣人民在聯合國體系代表權的問題，更未處理台灣與中華人民共和國的關係。北京企圖以其一中原則錯誤連結聯大及WHA的決議，根本無法獲得各方認同，本會已多次反駁說中方的謬論，未來也會與外交部合作，在國際社會爭取各國支持。

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