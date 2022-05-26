民主法治國家難以想像 陸委會批中國「假解封」

陸委會發言人邱垂正今日表示，中共堅持僵固的清零政策，不斷地傳出「假解封」、「被解封」、「新聞解封」等民主法治國家難以想像的狀況。（記者陳鈺馥攝）

2022/05/26 18:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕武漢肺炎Omicron本土疫情延燒，陸委會發言人邱垂正今日表示，陸委會仍確診中人數是12人，佔陸委會246名同仁的4.8%。Omicron疫情尚無影響本會業務運作，各項工作推動如常。至於中共堅持僵固的清零政策，不斷地傳出「假解封」、「被解封」、「新聞解封」等民主法治國家難以想像的狀況。

邱垂正指出，陸委會近日雖然沒有持續接獲在中國國人因為無法返台請求協助的個案，但還是要提醒國人，面對這個專制政權、非民主化的統治，如果有赴中國的規劃，應將當前各項防疫措施及可能產生的風險列入考量，避免造成個人財產或人身等其他權益的損害。

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邱垂正提及，在中國的國人如果有急難或急需事項，都可以聯繫陸委會及海基會。目前除了海基會接到個別在中國的台人的請求協助事項，已經透過海基會提供相關協助之外，也請海基會與台商保持聯繫，持續了解台商需求，並提供必要協助。

邱垂正批評，對於最近中國疫情，中共堅持僵固的清零政策、造成他們基層官員承受巨大的壓力，不斷地傳出「假解封」、「被解封」、「新聞解封」等民主法治國家難以想像的狀況。

陸委會呼籲，看到網路流傳為數不少的影片，呈現中國各地人民及外籍人士，因為無法忍受中共造假僵化、缺乏人道，而不知變通的荒謬防疫作為，挺身為自己、為家人的權益反抗。我們對上述都能夠感同身受，希望中國有關部門應理性傾聽、回應及照顧基層百姓的真正需求。

此外，針對武漢肺炎疫情持續延燒，中國官方要求自5月30日起，入境中國或從中國返回台灣的兩岸航班，乘客須在起飛前48小時內完成2次核酸報告，是否是因為台灣疫情升高所致？

邱垂正回應，疫情爆發迄今，中國因整體內外部的因素，以及疫情防控的需求，持續不斷調整其入出境防疫措施，對此次中方再次調整相關規範，將持續觀察及了解，也提醒國人往返兩岸務必留意中國有關部門的相關措施，避免影響行程造成個人的權益受損。

邱垂正強調，至於我國邊境防疫措施的部分，指揮中心以科學嚴謹的態度，依據疫情狀況及國內醫療量能，兼顧防疫的需求及正常生活的情況下，持續滾動檢討相關政策。中方那個是對所有境外的相關規定，不是針對台灣。

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