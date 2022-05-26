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    除籍剝奪九合一選舉權？ 陸委會：7/26前回台辦遷入就能投票

    陸委會發言人邱垂正今日強調，台商朋友有要在九合一投票的話，依法務必在7月26日前回台一趟，辦理遷入登記完竣，就能擁有投票權。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人邱垂正今日強調，台商朋友有要在九合一投票的話，依法務必在7月26日前回台一趟，辦理遷入登記完竣，就能擁有投票權。（記者陳鈺馥攝）

    2022/05/26 17:45

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」昨日發表聲明表示，台灣離境2年移出戶籍的規定，如不能提前4個月回台辦妥戶籍恢復手續，將不能在今年九合一選舉行使投票權，影響20萬台商投票權益，呼籲「選民的投票權不容變相剝奪」。陸委會發言人邱垂正今日強調，台商朋友有要在九合一投票的話，依法務必在7月26日前回台一趟，辦理遷入登記完竣，就能擁有投票權。

    台企聯聲明稱，在兩岸疫情仍然緊繃的情況下，讓兩年多沒能回家的鄉親提前4個月回台，並居住4個月等待參加選舉投票、或4個月內兩次往返兩岸，顯然是不合情理的。「司馬昭之心，路人皆知」，台灣有關方面如此安排充滿政治算計，實質上就是以苛刻的規定阻斷20餘萬民眾回台參選之路。

    對此，邱垂正表示，有關國人因出國逾2年遭遷出戶籍影響投票權問題，主管機關內政部多次依法說明，出境一定期間內必須依法辦理遷出登記，這是為了確實落實「人籍合一」的制度。

    邱垂正說明，地方公職人員選舉其核心是為了在地居民參與政治、了解地方事務及選賢與能，戶籍遷出之國人如果在選舉投票日前4個月入境，並辦妥遷入登記，仍具有地方公職人員的選舉權。

    他強調，要藉這個機會提醒台商朋友，有要在九合一投票的話，依法務必在7月26日前回台一趟，辦理遷入登記完竣就能擁有投票權，所以選擇權是在台商自己。

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