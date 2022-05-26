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    為台WHA上唇槍舌劍 友邦：要做台灣堅定後盾

    友邦史瓦帝尼衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）為台灣仗義執言。（翻攝自WHO直播）

    友邦史瓦帝尼衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）為台灣仗義執言。（翻攝自WHO直播）

    2022/05/26 08:08

    〔中央社〕世衛大會行動團團長李麗芬25日晚間與友邦史瓦帝尼及貝里斯衛生部長對談。兩位友邦部長對台灣叩關失敗表達遺憾，均承諾將繼續做台灣堅定後盾，盼明年台灣能獲一席之位。

    史瓦帝尼及貝里斯兩位友邦在今年世界衛生大會（WHA）上都挺台不遺餘力，為台灣唇槍舌劍。貝里斯是在22日的閉門總務委員會上為台辯論；史瓦帝尼則是在23日審理台灣參與世衛提案的二對二辯論中挺台。

    兩國也各在之後的登記發言環節裡，在寶貴3分鐘內撥出時間，高聲疾呼台灣不應該在世衛大會缺席。

    史瓦帝尼衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）受訪時堅定表示，史瓦帝尼和台灣的友誼自1968年就開始了，與台關係非常悠久。「我們對台灣很多方面都充滿感激，所以當然支持台灣參與世衛大會」。

    貝里斯衛生部長伯納德（Kevin Bernard）則說道：「我是台灣的朋友，台灣也一直是貝里斯的朋友，我們的外交關係已有32年了。所以當看到你們無法以觀察員參與今年的WHA，我感到很難過。我們希望在之後的WHA及所有世界衛生組織（WHO）活動，睿智之人能團結，做出正確的決定。」

    伯納德指出，台灣對很多國家慷慨伸出援手，貝里斯是其中之一。另一方面，疫情之下，台灣展現出公衛體系的能力、對COVID-19的回應等經驗，「我們應該要能從台灣經驗中學習」。

    最後伯納德強調貝國立場，「貝里斯強力且堅定地做台灣後盾。我們希望下一屆世衛大會，台灣能坐在議會廳內的椅子上，參與所有的討論」。

    今年行動團與11個親赴日內瓦開會的友邦進行雙邊會談，也邀請友邦前往台灣參加10月衛福部舉辦的全球健康與福祉論壇，並規劃部長級圓桌論壇。過去每年都有近40位政府代表與會，今年將睽違兩年恢復實體辦理。

    身為衛福部次長的李麗芬與友邦對談後接受媒體採訪，她表示，儘管這次很遺憾無法參與會議，但會繼續努力，友邦也堅定表示將非常樂意繼續為台發聲。她告訴記者，友邦也鼓勵台灣，相信在眾人努力之下，門總有一天會被敲開。

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