馬英九自豪任內年年參加WHA 謝志偉打臉︰裝睡的人叫不醒

前總統馬英九自豪任內年年可以參加WHA，但這樣的說法旋即被駐德代表謝志偉打臉。（資料照）

2022/05/22 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕台灣連續6年遭中國阻撓，未能以觀察員身分出席今年的世界衛生大會（WHA），前總統馬英九對此質疑蔡政府「為何在我任內我國就可以年年參加WHA？」不過，這樣的說法旋即被駐德代表謝志偉狠狠打臉。

謝志偉在臉書表示，在馬英九之前的8年陳水扁政府、在馬英九之後的6年蔡英文政府，都因為中國打壓台灣而無法參加WHA，馬英九對此竟沾沾自喜地自稱任內年年可以出席世衛大會。

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謝志偉說，其實這裡真正的問題在於「中共為何不打壓馬英九任內的台灣」，很明顯地就是因為馬英九配合中國。

謝志偉解釋，扁政府和蔡政府不承認「台灣是中國的一部分」，所以都被中國阻撓，然而馬政府卻悶聲不響地配合中國的「一中原則」，這會讓國際社會以為台灣的國際參與是中國內部事務。

謝志偉指出，如果在馬英九之後的蔡政府，繼續配合「台灣是中國的一部分」的一中原則，以此換取中國不打壓台灣，那很明顯地是告訴國際社會別介入中國的家務事。

謝志偉說，在蔡政府不配合中國後，每個與自由民主台灣理念相同的國家，例如美、日、法、德、英、加等國，都支持台灣以觀察員身分重返世界衛生組織或WHA，並對世衛組織「聽命於中國」表達嚴正的抗議與不滿。

謝志偉最後感嘆，連老外都知道台灣參與WHA的問題出在中國，而馬英九卻裝傻地問「為什麼中國打壓蔡政府，而不打壓馬政府？」這樣的行為不禁讓謝志偉想起一句話，那就是「裝睡的人叫不醒」。

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