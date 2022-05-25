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    援外政策白皮書總統還是馬英九 外交部︰9月公布新版

    今日稍早查詢外交部「援外政策白皮書」，最新版顯示為2012年11月16日更新，點進白皮書內頁，總統序玉照依舊是前總統馬英九。此網頁今晚已暫時無法搜尋。（擷取自外交部官網）

    今日稍早查詢外交部「援外政策白皮書」，最新版顯示為2012年11月16日更新，點進白皮書內頁，總統序玉照依舊是前總統馬英九。此網頁今晚已暫時無法搜尋。（擷取自外交部官網）

    2022/05/25 21:01

    〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部官網上「援外政策白皮書」近10年未更新，而點進去的總統序玉照依舊是前總統馬英九，讓民進黨立委何志偉直說，這樣的白皮書可稱為「古董」了。外交部政務次長田中光坦言，這部分是個失誤，會儘速改進。外交部官員表示，最新版資料預計今年9月會推出並公布。今天傍晚再度查詢外交部官網，已暫時搜尋不到此頁面。

    何志偉今（25）日在立法院外交及國防委員會就外交部「援外政策白皮書」一事質詢田中光。何指出，這10年間國際社會對台灣的定位已完全不同，這2年還發生了疫情。然而，他搜尋外交部官網上，有份「援外政策白皮書」，時間卻停止在2012年，近10年來完全沒更新。而白皮書一點開，裡面總統序玉照依舊是馬英九。他想理解，這樣的時間靜止是發生了什麼事？田中光坦言，這部分是個失誤，會儘速改進。

    何志偉引述行政院官網公布的外交政策指出，「我國政府在外交政策上秉持『踏實外交』原則，強調穩健踏實，互惠互助，致力於和平與發展，建立與邦交國永續夥伴關係，並與理念相近及友好國家深化與廣化多元領域的實質關係」。何追問外交部，多久可以進行調整？要往哪個方向調整？

    外交部官員則澄清，最近有關白皮書一事很多立委關切，現在網站上資料是上一版的。至於新版的部分，最新一版資料今年9月會推出公布。何志偉則回應，這不是澄清，因為就在那裡，網站上資料就是停留在馬政府時期，對外公布的就是這樣。

    而記者今天晚間再度於外交部網頁查詢「援外政策白皮書」，已暫時搜尋不到結果，原網址點進去即跳回外交部官網首頁。

    今日稍早記者查詢外交部「援外政策白皮書」，最新版顯示為2012年11月16日更新，今晚此網頁已暫時無法搜尋。（擷取自外交部官網）

    今日稍早記者查詢外交部「援外政策白皮書」，最新版顯示為2012年11月16日更新，今晚此網頁已暫時無法搜尋。（擷取自外交部官網）

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