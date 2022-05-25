經濟部、農委會基金政策宣導費 成在野黨眼中釘

立法院長游錫?25日召集黨團協商研商「中華民國111年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分」、「行政院函請本院同意延長嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及其特別預算施行期間至112年6月30日」等6案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗（前）出席。（記者廖振輝攝）

2022/05/25 19:07

〔記者林良昇／台北報導〕立法院朝野黨團今下午協商「中華民國111年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分」，在經濟部及農委會主管基金中有關行銷、政策宣導的費用，被在野黨視為眼中釘，數度提案刪減，經協商後相關預算被略減列百萬到數百萬元不等。

立法院長游錫堃今下午召集朝野黨團協商研商「中華民國111年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分」及延長「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」等法案，但今天僅處理預算案，未討論法案。

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在處理至經濟委員會所審查的相關基金預算時，立院國民黨團總召曾銘宗提到，經濟部、農委會不少基金編列預算涉及媒體政策及業務宣導，根本是亂花錢，「我看到快抓狂」，編那麼多宣傳費用幹嘛？更批經濟部家大業大，錢都亂花。

國民黨立委洪孟楷則以經濟部主管的能源研究發展基金編列「媒體政策及業務宣導費」為例指出，沒有人會覺得再生能源不重要，不需要再宣傳，質疑政府是拿錢洗人民的腦。經濟部長王美花則解釋，經濟部業務繁雜，關於政策宣導的相關費用已經很少。

農委會主管的農業特別收入基金更成為在野黨立委的關注焦點，民眾黨立委張其祿提案，將農業特別收入基金中有關媒體政策及業務宣導的2690萬5000元刪除一半﹔曾銘宗也提案刪除1000萬元。

曾銘宗質疑，農委會亂花錢，109年農委會有政策宣導費有2000多萬元審計部不給核銷。農委會主委陳吉仲表示，相關費用並非是農委會本部使用，都是在跟農、漁民做政策宣導，絕無任何政治或跟他個人有關，也請立委不要針對他個人。

在協商過程中，曾銘宗一度認為，應比照中央政府總預算，對相關基金的政策宣導費用通案刪除20%。立院民進黨團總召柯建銘則反駁說，過去沒有這個慣例。經朝野立委討價還價後，在有關於政策宣導費用的相關預算，被略刪減百萬到數百萬元不等。

農委會在「109年度防檢政策整合行銷案」總金額達6458萬元，經過2年，農委會多次說明，至今仍有2100萬元未獲得審計部核銷，立委曾銘宗質疑農委會浮濫編列預算大內宣；陳吉仲（見圖）25日表示，這不是事實，會跟審計部說明，這些經費都用在活動上，不是買媒體。（記者廖振輝攝）

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