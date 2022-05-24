志航基地召員確診 軍方：遵照既有防疫規範執行

台東志航基地教召，傳出有26人快篩陽性，質疑是入營後染疫。（資料照）

2022/05/24 21:17

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役男變疫男！ 陳瑩︰志航基地26人快篩陽 軍官嗆召員「再講叫憲兵押走」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕民進黨立委陳瑩今天說，接獲投訴，台東志航基地近期教召，500名後備軍人中有67人被匡列、26人快篩陽性，質疑後備軍人是入營後染疫，且解召後還需隔離，可能對生計造成影響。軍方人士回應，國軍現遵照既有防疫規定執行，對於快篩陽性、確診者也會提供協助，盼在既有政策之下達完成各項工作。

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國防部今天召開記者會說明防疫加強作為，包括空勤、潛艦、艦艇等特定對象人員，以及戰情等在密閉空間、高風險場域執勤的工作人員，都需要篩檢陰性，才可進入值勤；海軍艦艇執行戰備任務前，一律實施全員篩檢，避免群聚。

至於教召、軍事訓練役、志願役班隊等新進人員，國防部表示，報到當日將實施全員快篩，入營後採密集篩檢方式，斬斷隱形傳播鏈。同時也實施營區區隔管理、緩辦理大型活動、講習等措施，降低感染風險。

對於台東志航基地有召員確診之事，軍方人士今天說，現階段國軍在召員報到第一天即快篩，若發現有陽性者立即解召，而各單位的召訓及解召流程固定，且為確保快篩陽性召員安全，會由專車或防疫計程車等送至隔離場所。現階段即為「政策到哪裡，就做什麼」，盼在既有政策之下達完成各項工作。

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