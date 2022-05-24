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    役男變疫男！ 陳瑩︰志航基地26人快篩陽 軍官嗆召員「再講叫憲兵押走」

    民進黨立委陳瑩掌握，台東志航基地教召500位教召員，有67位在教召期間被匡列，其中26位快篩陽性，整個召期已經結束，仍有確診役男還在家裡隔離不能上班。（民進黨立委陳瑩國會辦公室提供）

    民進黨立委陳瑩掌握，台東志航基地教召500位教召員，有67位在教召期間被匡列，其中26位快篩陽性，整個召期已經結束，仍有確診役男還在家裡隔離不能上班。（民進黨立委陳瑩國會辦公室提供）

    2022/05/24 15:36

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕疫情持續延燒，民進黨立委陳瑩掌握，台東志航基地教召500位役男，有67人在教召期間被匡列，其中26位快篩陽性，整個召期已經結束，仍有確診役男還在家裡隔離不能上班，其損失難道只能「自認倒楣」？

    陳瑩指出，教召是國家賦予後備軍人的任務，接到教召的役男，為了保家衛國都很樂意放下手邊工作，短暫與家人分離，可是進入營區之後確診，「役男」變「疫男」，馬上解召的確診役男只能在家隔離，因為報效國家染疫而沒有辦法工作，國防部不用賠償嗎？

    陳瑩談及，她5月初就已經提醒國防部，如果沒辦法做好防疫措施，就應該考慮暫緩教召，若因戰備考量而不能暫緩，因為教召而染疫的役男，就一定要補償在家隔離而沒辦法工作的收入，畢竟是因為國家教召而染疫確診，但國防部卻想在這件事上「耍賴」。

    據了解，許多民眾對教召可能染疫非常焦慮，在台東志航基地教召過程中，因為無法做好完善防疫措施，導致一個個教召役男接連確診。已經有人向陳瑩反映，該部隊並沒有好好安撫大家，竟然還有校級軍官對召員嗆聲，「再講，就叫憲兵押走！」

    陳瑩痛批，現在是什麼時代？連反應對疫情的焦慮都不行嗎？請國防部不要再推諉卸責，役男在教召期間投保軍保，不是因為執行在民間的工作業務，染疫當然無法認定是職災。國防部辯稱沒有職災，還有勞保普通傷病給付。

    她質疑，國防部敢保證每位役男都有勞保嗎？國防部可以把役男教召確診全部推給勞動部？就這樣推的「一乾二淨」，只要把確診者趕快送出營區，國防部就可以「置身事外」嗎？

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