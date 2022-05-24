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    首頁　>　政治

    國民黨團諷蔡總統當「四軍統帥」 要審計部嚴查

    國民黨立法院黨團24日召開「蔡政府執政六周年，網軍治國！操弄輿論」記者會，總召曾銘宗主持（右二）、副書記長鄭正鈐（左一）、書記長萬美玲（左二）、副書記長洪孟楷（右一）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

    國民黨立法院黨團24日召開「蔡政府執政六周年，網軍治國！操弄輿論」記者會，總召曾銘宗主持（右二）、副書記長鄭正鈐（左一）、書記長萬美玲（左二）、副書記長洪孟楷（右一）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

    2022/05/24 15:33

    〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團今召開記者會，以行政部門、國營事業編列宣傳費用為由，再度質疑蔡政府養網軍，並諷刺蔡英文總統是包含網軍在內的「四軍統帥」，要求審計部嚴查，若有發現不法，就要移請檢調偵辦。

    立院國民黨團今召開記者會，質疑民進黨政府執政來，運用各部會宣導經費，豢養網軍攻擊在野黨和質疑政府施政的政治人物，甚至抹黑在野黨，以移轉民進黨政府防疫失利的焦點。

    立院國民黨團總召曾銘宗指出，中央政府111年度編列的宣導經費總共11億元，其中最多的是農委會1億4971萬元，其次是司法院1億352萬元、教育部8835萬元，在國營事業部分，編列8億元。兩者相加約有20億元。

    曾銘宗表示，國民黨團要求審計部嚴格查核政府各部會、國營事業有關宣導費用，是否有用在刀口上？是否有不當移為養網軍之用？假設發現不法，應儘速移請檢調偵辦，同時要求清查相關資金流向，呼籲檢調不要放水，依法行政。

    立院國民黨團書記長萬美玲痛批，蔡英文總統應該是全民總統，現在卻當一黨總統；應該是三軍統帥的蔡總統，現在是陸、海、空加上網軍的「四軍統帥」﹔呼籲蔡總統回歸本業，好好做個全民總統、三軍統帥，不要當「四軍統帥」。

    國民黨立委鄭正鈐則認為，若是單純的網路義勇軍，沒有支領任何酬勞，某部分都屬於言論自由範疇，當網軍變成產業化後，變成用人民的錢洗人民的腦，這就是執政黨對人民進行認知作戰。

    鄭正鈐批評，網軍有組織地反串中共、在野黨、執政黨以及中間選民，透過發布不實言論、訊息、帶風向，散布謠言，讓藍綠白彼此惡鬥，分化台灣內部、分裂族群，也減少全民監督執政黨的力量。

    國民黨立委洪孟楷說，再過半年就要選舉，網軍會越來越多，呼籲國人在使用臉書、社群看到不實、不正確的梗圖，請善用檢舉管道、功能，讓梗圖觸擊率降低，不需要硬碰硬打筆仗，反而會讓更多人看到似是而非的梗圖，讓網軍得逞。

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