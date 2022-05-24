國民黨提名空降張善政選桃園市長 呂玉玲：放下情緒、給予祝福

立委呂玉玲今打破沉默，回應張善政選舉一事。（資料照）

2022/05/24 12:59

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨為桃園市長選舉一事鬧得滿城風雨，黨主席朱立倫、前行政院長張善政接連道歉，立委呂玉玲稍早接受電訪，表示「已放下個人情緒、給予祝福」，眼前最重要的是給支持者交代，但是否接受道歉，呂再次強調「個人情緒不重要」。

國民黨空降張善政以來，引發一連串爭議，包括基層里長揚言連署退黨，議長邱奕勝不滿退出各黨務群組、「不聽不聞不問」張善政，呂玉玲則是在空降公布當天，發表聲明痛斥黨中央的突襲式決定令人難以接受，此後呂玉玲多日未接電話、公開發表意見。

請繼續往下閱讀...

稍早呂玉玲受訪表示，自己並非有意消失，實在是情緒受到不小影響，她經過沉澱之後，認為自己身為桃園的民意代表、立委，應該放下成見和情緒，對黨內的同志、還有13區婦女會、486位里長有所交代，她會恢復活力，繼續為民眾服務、為防疫努力。

至於是否「接受道歉」，呂玉玲則重申個人情緒不重要，也排除謠傳退黨參選到底的可能，記者問及張善政有意拜訪她，呂笑說「先去見議長邱奕勝比較重要」，關於選舉一事，通通都由黨主席朱立倫安排，她會專注在該做的事情上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法