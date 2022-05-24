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    不神隱了！邱奕勝現身議會 將回應空降提名張善政事件

    桃園市議會議長邱奕勝。（資料照）

    桃園市議會議長邱奕勝。（資料照）

    2022/05/24 07:05

    首次上稿 07:05
    更新時間 08:10

    〔記者陳璟民／桃園報導〕國民黨18日突襲空降前行政院長張善政參選桃園市長後，該黨中常委、市議會議長邱奕勝「退群」抗議，迄昨已5天多「神隱」，據本報了解，他今天將現身議會主持市政總質詢議程，可能公開回應「張善政事件」。稍早，邱奕勝已抵達議會簽名報到，隨後進入議長室批閱公文。

    邱親人士表示，黨主席朱立倫昨偕張善政開記者會，兩人嘴上為提名風波道歉，朱卻還說「張是好人選」、「造成民進黨陣腳大亂」等等，其實還是要地方把人選吞下去，這哪裡是道歉？

    親邱人士透露，邱奕勝認為黨中央徵召張善政的整個過程，沒有徵詢地方意見，沒有跟表態參選市長的立委呂玉玲、前台北市議員羅智強溝通協商，也沒有辦理民調、初選，發展至今不只是「政治事」，也是「社會事」。

    邱親人士提及，邱奕勝覺得黨主席朱立倫與黨務主管近日光急著想找他晤談，尋求和解，順序是不對的，畢竟呂、羅才是最直接受徵召案影響的人，應先跟取得兩人的理解諒解，他們能接受，邱才有立場接受，此外，邱早就遞文請辭桃園市黨部主委一職，尚未獲准，邱認為這也要解決，一定要讓他辭掉主委。

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