不怒了？朱立倫提名空降張善政 邱奕勝：我的感覺還好

國民黨空降前閣揆張善政競選下屆桃園市長，引爆黨內政治風暴，連日「神隱」抗議「朱中央」粗暴決策的中常委、市議會議長邱奕勝，今早現身議會，進到議長室就批核公文。（記者陳璟民攝）

2022/05/24 09:24

〔記者陳璟民／桃園報導〕下屆桃園市長選舉，國民黨「朱中央」提名空降張善政參選引發黨內風暴，怒而「退群」並「神隱」多日的中常委、市議會議長邱奕勝，本報獨家直擊他今早八點出頭現身議會簽到，稍後將主持市政總質詢議程；針對黨主席朱立倫昨偕張善政召開記者會，仍推薦張是好人選，希望地方團結幫忙輔選，邱是否覺得朱仍要地方硬吞下去？邱受訪表示，從來沒有說張是不好的人選，六都市長提名權是中常會授予主席的權力，「我的感覺還好。」

邱奕勝說，這段期間有很多鄉親關心他的處境與未來，其實去年黨慶時，他就跟朱立倫表明要繼續競選下屆議員並爭取連任議長，市長的部分請主席多費心為桃市找最適合的人才。

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邱表示，如今提名過程讓大家感到錯愕，跟預期的參選人不一樣，朱立倫在昨天的記者會雖然提到被提名人張善政非常優秀，但是也要說服桃園市民來認同、了解張，「我個人事小，市民才是他更應該去爭取的對象。」

表態參選卻受挫的立委呂玉玲，要如何溝通化解？邱奕勝表示，呂玉玲也是大開大闔的人，可是在張善政事件中，她的確受到很大的傷害、委屈，很多鄉親對她的遭遇感到不捨，但是相信以她在地十年立委的表現，應該可以很快地度過這個挫折。

至於張善政昨在記者會說今天要拜訪邱奕勝，張陣營是否已啟動聯絡、有沒有聽說會直接到議會來？邱說，迄今沒有相關安排，張善政是當過閣揆的人，以其高度與做事方法，應該不會這麼草率。

在國民黨「張善政空降事件」後神隱多日的中常委、桃園市議會議長邱奕勝，今天上午八點四分現身議會簽到，稍後主持市政總質詢議程。（記者陳璟民攝）

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