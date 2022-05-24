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    首露面吐心聲 邱奕勝坦言「宣布徵召張先生非常錯愕」

    中國國民黨中常委、桃園市議會議長邱奕勝今首度面對媒體，吐露連日來心聲，坦言對於黨中央突襲提名前行政院長 張善政參選下屆桃園市長，感到非常錯愕。（記者魏瑾筠攝）

    中國國民黨中常委、桃園市議會議長邱奕勝今首度面對媒體，吐露連日來心聲，坦言對於黨中央突襲提名前行政院長 張善政參選下屆桃園市長，感到非常錯愕。（記者魏瑾筠攝）

    2022/05/24 09:56

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨黨中央突襲提名行政院前院長張善政，引起黨內譁然，面對連日來的紛擾，中常委、桃園市議會議長邱奕勝今首度在桃園市議會受訪，他坦言，宣布徵召「張先生」的當下感到非常錯愕，但他也認同以張善政的資歷，是目前候選人中最好的一位。

    桃園市議會今舉行市政總質詢，擔任主席的邱奕勝提早1小時現身議會，並在開議前首度面對媒體邱奕勝吐露連日來的心情，他坦言在黨中央宣布是徵召張善政、張先生、張市長候選人的當下，「我是蠻錯愕」，並透露這個名單不曾在地方或者中央討論過，突然間做這樣的決定，當然感到非常的錯愕。

    針對是否覺得不受尊重，邱奕勝無奈的說，提名市長候選人的權利，本來就是主席（朱立倫）的權力，過去在中常會就做過決定，全面授權於主席，邱奕勝表示，他不是提名小組的6個決策成員，「告不告知我，對我來講並不重要」。

    外傳邱奕勝因上週開中常會前才匆匆被告知對此相當不滿，憤而退群，並打包在市黨部的東西，邱奕勝也特別說明，退出的大部分群組是跟黨務有相關的群組，是他當時擔任黨部主委所成立，以方便黨務相關連繫，但他在去年已經請辭主委，今年也已經產生代理主委黃敏恭，他現階段的工作已經完成，所以退群跟開不開心、高不高興，沒有太大的關係。

    面對媒體問及，市黨部前主委楊敏盛發文挺張善政，邱奕勝則表示，他看到這麼多鄉親願意支持國民黨提名的候選人，也非常開心，並樂觀其成，事實上，市長候選人本來就應該爭取更多鄉親支持。

    至於張善政欲拜訪，願意見他嗎？邱奕勝大方的說，議會是開大門，本來議會就是民意機關，也歡迎任何人來到議會，「不只是我們張院長」，很多鄉親都到桃園市議會了解議會的整個運作。

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