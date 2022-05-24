李眉蓁批高鐵不經高雄車站是中央錯誤政策 泛綠選將：打臉國民黨

黃偵琳指出，2010年交通部公文顯示，當時毛治國、葉匡時裁示，高鐵延伸高雄火車站不具可行性。（取自黃偵琳臉書）

2022/05/24 12:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市議員李眉蓁今在議會質詢時批評，高鐵延伸屏東案選擇左營案，不經高雄車站，是「中央錯誤政策，影響高雄市百年建設」；反遭泛綠選將打臉說，2009年高雄鐵路地下化動工前，當時執政的國民黨政府在交通部長毛治國、次長葉匡時主導下，就否決了高鐵利用鐵路地下化進高雄車站的模式。

李眉蓁指出，行政院長蘇貞昌說，高鐵延伸採左營案花費554億元，若拉過來經過高雄車站，要花1千多億，因此選了左營方案，她批評中央錯誤政策，影響高雄市百年建設，造成高雄車站商圈沒落。

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對此，民進黨左楠區市議員參選人黃偵琳指出，2010年交通部公文顯示，當時毛治國、葉匡時裁示，高鐵延伸高雄火車站不具可行性，不但導致建設延宕多年，也讓高鐵錯失了對市區影響最小的施工時機。

黃偵琳說，好不容易2018年高雄完成鐵路地下化並通車，原有地面鐵道空間也重新開闢為綠園道，現在再說高鐵要再進入高雄火車站，市民有辦法再忍受10年、15年的交通黑暗期嗎？

台灣基進鳳山區議員參選人李雨蓁也說，這耽誤高雄百年建設的錯誤政策，是誰下的？就是中國國民黨！2009年高雄鐵路地下化動工前，原規劃就是將高鐵延伸進入高雄車站，併同地下化工程一同施作，但當時中央執政的國民黨，在交通部長毛治國、次長葉匡時主導下，卻否決了高鐵利用鐵路地下化進高雄車站的模式。

李雨蓁批說，李眉蓁質詢不認真研究，打臉自己政黨的錯誤政策，做賊喊抓賊！如今又想再走回頭路，難道是想再耽誤高雄建設百年嗎？

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