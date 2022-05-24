農田水利會收歸國有今憲法法庭言詞辯論 藍委怒：比共產黨還共產黨

農田水利會釋憲案，24日於憲法法庭召開。（記者吳政峰翻攝）

2022/05/24 11:58

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院前年通過「農田水利法」，把各縣市的水利會收為國有，引發費鴻泰等38名藍委不滿，聲請釋憲，憲法法庭24日召開言詞辯論。藍委認為，立法院修法的目的，就是要瓦解親國民黨的地方派系，「比共產黨還共產黨」；相對人行政院則表示，水利會不受憲法保障。

農田水利會是我國唯一的「公法人」，資產破兆元，行政院為確保糧食安全，決定把它們收為國有，擬制「農田水利法」草案送交立法院審理，前年獲通過，改為農田水利署，由國家概括承受資產與負債，引發藍委不滿，質疑此舉要讓親國民黨的地方派系沒有資源而自動瓦解，比共產黨還共產黨！

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藍委認為，全國有17個農田水利會，光現金就有779億元，土地灌溉面積高達2.3萬公頃，非事業用地也有1600多公頃，再加上龐大的水利設施建設，員工數達2823人，受影響的水利會會員155萬人，市值高達數兆元，卻僅憑一條法令就要收歸國有，未經合法徵收，強奪民財，無法無天，違反比例原則。

藍委主張，行政院預計在今年10月1日在農委會下設置三級機關農田水利署，卻未完成農委會組織法的修正程序，而灌溉管理組織是農田水利署的重要核心組織，應納入農田水利署組織法，依照中央行政機關組織基準法規定，應以法律明定，但行政院卻以行政命令為之，違反法律保留原則。

關係人桃園農田水利會指出，新法剝奪了會員的結社自由權，危及基本生活保障，並侵害財產權，使會員權益遭蒙重大損害，合憲性大有疑慮。

行政院指出，農田水利會原做為協助履行國家任務的公法人，其制度非基於憲法所創設或保障，而僅是法律設計的一種國家間接行政模式，農田水利會的組織與自治，屬「功能自治」概念，既不受憲法地方自治所保障，亦無「制度性保障」適用，因此，農田水利會無從主張憲法上基本權利的保障。

行政院主張，農田水利會既非憲法本身創設，更非源自人民基本權利的制度，與憲法關連性甚低，其公法人設計不受憲法保障。本次修法改制基礎、方式與過程，均無違反憲法法律明確性、法律保留、權力分立、信賴保護及法律不溯及既往等原則，亦未侵害原有會員在憲法上結社自由，不違反比例原則或法律保留原則，均屬合憲。

農委會表示，農田水利會面對社會或地理環境變遷、當代嚴峻氣候挑戰、國人對於食品安全的期待、水資源公平有效利用，因水利會內財政與會務長年遺留的問題、治理障礙、公權力任務與性格衰退與質變等各項因素，已不能有效發揮功能，故轉型為公務機關，顯然是國家基於憲法風險控管與保護義務刻不容緩的首要任務，有改制正當性、必要性與急迫性。改制過程已善盡說理義、對話溝通與民主參與，未違反財產權保障及比例原則。

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