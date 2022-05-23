敲下反黑金之槌 時力盼速修法揭議員財產申報

時代力量黨主席陳椒華（前排左）、立法院時力黨團總召邱顯智（前排右）等人今舉行「打破黑金政權 拒絕金牛議員」記者會，盼「公職人員財產申報法修正草案」能儘速審查通過。（圖由時代力量提供）

2022/05/23 13:02

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量今（23）日舉行「打破黑金政權 拒絕金牛議員」記者會，由黨主席陳椒華、立法院時力黨團總召邱顯智等人，一同簽署透明政治承諾書，盼「公職人員財產申報法修正草案」能儘速審查通過。陳、邱並拿著反黑金的鎚子，敲下黑金錢幣，以「打破黑金」意象，共同宣誓時力反黑金、反貪污、反賄選。

陳椒華表示，地方民代利用職權貪污、違反洗錢防制等違法亂紀之事層出不窮，詐領補助費的事件更時有所聞，時力從創黨開始，就不斷強調透明政治對於台灣民主深化的重要性，長期推動議會透明改革、要求乾淨的政治環境。

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陳椒華說，時力於2020年即提出「公職人員財產申報法修正草案」，主張議員應比照其他公職人員，將財產申報資料公開上網，以供社會大眾檢視。立院應儘速修補法規漏洞，逐步斬斷盤根錯節的黑金勢力，讓陽光照進地方的陰暗角落。她也邀請所有參與2022年地方選舉的他黨政治人物，都能以身作則，與時力一起打造全新的地方政治環境。

邱顯智強調，投票是民主國家公民最基本的權利。而讓人民有知的權利，知道自己支持的究竟是怎麼樣的人，是選賢與能的必要條件。他說，公職人員財產申報法於1993年立法時，省議員、直轄市議員的財產本來就要刊登公報，但2007年修法新增上網公告時，除了沒有把縣市議員放進去，更把直轄市議員拿掉，連公報都不用了，根本是開民主的倒車。

邱顯智表示，行政院今天願意還權於民，讓候選人和當選人接受全民的檢驗，踏出反對黑金、保護民主重要的一步，時力黨團非常支持。

他說，依據行政院版本，本次法案會在公布日立即實施。意即若修法通過，可適用年底地方選舉，民眾就擁有更完整檢視候選人的機會。因此，時力黨團願意一起支持政院版進步的修法，希望今天就可以將法案送出委員會，並在5月底會期結束以前三讀通過，一起讓陽光照進地方選舉。

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