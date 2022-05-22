民進黨基市黨部主委選舉 蘇仁和連任成功

民進黨基隆市黨部第17屆主任委員、議員蘇仁和，參與第18屆主委選舉，順利獲得連任；將扛起年底市長、議員與里長選舉勝選的重責大任。（記者俞肇福翻攝）

2022/05/22 18:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕民主進步黨基隆市黨部今天（22日）舉行第18屆基隆市黨部主任委員、第18屆基隆市黨代表、第20屆全國黨代表選舉投開票作業。第18屆基隆市黨部主委選舉開票結果，由現任議員、第17屆市黨部主委蘇仁和以630票連任成功，前議員、前基隆市黨部主委張錦煌364票挑戰失敗，無效票35張。

基隆市黨部今天主委選舉投票作業，具有投票資格的黨員數為1722人，實際到場參與投票的黨員為1029人，投票率為59.75%。

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至於全國黨代表，因為同額競選，不管票數多寡，不影響選舉結果；今年全國黨代表為市議員張顥瀚與黃俊程。市黨代表49位參選、將選出28位市黨代表（包含7位婦女保障名額），目前尚在開票中。

民進黨基隆市黨部主委選舉，今天早上8點進行到下午4點，原本候選人擔心因為今天一整天下雨，再加上有些黨員確診或是家人確診居家隔離，無法到場投票，擔心投票率沒有過半；不過，基層的民進黨員關心基隆發展與台灣前途，下雨天也要出門來投票。

今天下午4點投票一結束，隨即清理會場開始投票，隨著唱票的黨工喊出1號蘇仁和一票、2號張錦煌一票，剛開始蘇仁和、張錦煌此起彼落的唱票聲，讓會場關心選情的支持者十分緊張，議員張秉鈞也到場關心父親張錦煌的選情。不過，10分鐘後差距開始逐漸拉大，蘇仁和的票數一路領先，下午5點20分蘇仁和獲得過半當選票數516票，篤定當選。最終開票結果，蘇仁和630票，張錦煌364票，無效票35張。

蘇仁和說，當選是責任承擔的開始，年底基隆市長、市議員與里長選舉，以及2024總統選舉、立委選舉的再次勝利，是大家共同努力的目標；最終，再次謝謝大家的支持相挺。

民進黨基隆市黨部今天舉行舉行第18屆基隆市黨部主任委員、第18屆基隆市黨代表、第20屆全國黨代表投開票作業；黨工人員逐一唱票十分忙碌。（記者俞肇福攝）

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